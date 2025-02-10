Các đơn vị, địa phương hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10

Nhóm PV - 02/10/2025 13:06

Sáng nay, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đoàn công tác tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp trao hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10.