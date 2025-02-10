Thứ Năm, 2/10/2025
Các đơn vị, địa phương hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10

Nhóm PV - 02/10/2025 13:06
Sáng nay, đồng chí  Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng  đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đoàn công tác tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp trao hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10.

Tiếp nhận hỗ trợ có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

