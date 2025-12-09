Thời sự Hun đúc truyền thống tốt đẹp, sáng tinh thần Xô viết trong thời đại mới (*) Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trân trọng giới thiệu bài diễn văn của đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tại Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2025), đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt “Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An" và ra mắt show trải nghiệm đêm “Lửa Xô viết”.



Kính thưa đồng chí Mai Văn Chính - Uỷ viên Trung ương đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ !

Kính thưa đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội!

Kính thưa đồng chí Thái Thanh Quý – Uỷ viên Trung ương đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách Chiến lược Trung ương!

Kính thưa đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh!

Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Quân khu 4!

Kính thưa các bậc lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ!

Kính thưa các Quý vị đại biểu!

Thưa đồng bào, đồng chí!

Để tiếp tục khắc ghi, tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần to lớn, truyền thống lịch sử và cách mạng vẻ vang của quê hương Nghệ An, hôm nay, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Kỷ niệm 995 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm phong trào Xô viết - Nghệ Tĩnh (1930 - 2025) và đón bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt.

Thay mặt Tỉnh ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng toàn thể quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa đồng bào, đồng chí!

Cách đây hàng chục vạn năm, từ buổi bình minh của lịch sử, vùng đất Nghệ An là nơi ghi dấu những bước chân đầu tiên của người Việt cổ với những chứng tích khảo cổ, từ Di chỉ Thẩm Ồm đến Đồi Dùng, Đồi Rạng; từ Quỳnh Văn đến Làng Vạc… đã khẳng định sự hiện diện và đóng góp to lớn của cộng đồng cư dân Nghệ An - Một bộ phận không thể tách rời đối với sự hình thành nền văn hóa, văn minh đầu tiên của một dải non sông Việt Nam thống nhất.

Qua các cứ liệu lịch sử, Nghệ An xưa thuộc nước Việt Thường, qua những thăng trầm, vùng đất này đã mang nhiều tên gọi khác nhau như: Hoài Hoan, Cửu Chân, Cửu Đức, Nhật Nam, Hoan Châu. Đến năm 1030 Vua Lý Thái Tông đã quyết định đổi tên Hoan Châu thành Châu Nghệ An.

Danh xưng “Nghệ An” không chỉ là tên gọi hành chính mà còn là lời khẳng định, sự gửi gắm niềm tin về vùng đất thái bình, thịnh vượng, trở thành tên gọi gần gũi, thân thương gắn liền với chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc và tồn tại sâu thẳm trong tâm thức các thế hệ người dân Nghệ An cho tới ngày nay.

Trải qua gần 10 thế kỷ dưới danh xưng Nghệ An, mảnh đất này đã chứng kiến và tham gia vào mọi bước chuyển mình của dân tộc. Với địa thế lưng tựa dải Trường Sơn hùng vĩ, trước mặt là Biển Đông bao la, là vùng đất "phên dậu", "trọng trấn" của Quốc gia, Nghệ An là vùng đất có tầm quan trọng chiến lược về chính trị và quân sự là “then khoá của các triều đại”, "tiến có thế công, lui có thế thủ", nên nhiều triều đại xưa thường dựa vào vùng đất này để chống giặc, giữ nước và dựng nên đại nghiệp.

Năm 722, Mai Thúc Loan phất cờ khởi nghĩa Hoan Châu, lập nên nước Vạn An độc lập, tự chủ. Trong buổi đầu dấy binh, Bình Định vương Lê Lợi đã chọn đất Nghệ An làm chỗ đứng chân mưu cầu nghiệp lớn. Thế kỷ 18, anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ cũng đã chọn xứ sở này, với ước vọng xây dựng một Phượng Hoàng Trung đô lưu danh muôn thuở.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An tham dự lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Xô viết - Nghệ Tĩnh. Ảnh: Phạm Băng

Trong thời đại Hồ Chí Minh, những con người kiên trung, bất khuất của mảnh đất này đã làm nên một Xô viết Nghệ Tĩnh lừng lẫy và là hậu phương vững chắc, không tiếc máu xương chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ để làm nên những Bến Thủy, Cầu Cấm, Truông Bồn… oanh liệt, sống mãi với lịch sử non sông.

Từ trong gian khó, mạch nguồn yêu nước và ý chí quật cường đã thấm sâu vào huyết quản của mỗi người dân, tạo nên một "chất Nghệ" riêng có: Cần cù, kiên cường, bất khuất, thủy chung, nghĩa tình. Chính mảnh đất này đã sản sinh và nuôi dưỡng những bậc hiền tài, những anh hùng dân tộc làm rạng danh non sông đất nước như Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, nhà yêu nước Phan Bội Châu, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta.

Truyền thống hiếu học đã đưa Nghệ An trở thành vùng đất khoa bảng. Những mạch nguồn văn hóa, làn điệu Dân ca Ví, Giặm mộc mạc mà sâu lắng, được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, chính là tiếng lòng, là tâm hồn của con người xứ Nghệ.

Trong suốt 995 năm qua, chúng ta đã gìn giữ và kiến tạo, bồi đắp và kết tinh những giá trị văn hóa, tinh thần cao đẹp. Danh xưng Nghệ An, vì thế, đã trở thành niềm tự hào, là biểu tượng của ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của biết bao thế hệ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt “Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An" cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa đồng bào, đồng chí!

Vào những năm 1930-1931, khi cả dân tộc sống trong đêm trường nô lệ dưới ách thực dân, phong kiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tầng lớp Công - Nông Nghệ Tĩnh đã “đứng đầu dậy trước” thổi bùng ý chí và lòng yêu nước thành một ngọn lửa Cách mạng rực sáng, đi vào lịch sử dân tộc với tên gọi “Xô viết - Nghệ Tĩnh”. Dù chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng Xô viết - Nghệ Tĩnh là một biểu tượng bất tử của chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng, là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của khối đại đoàn kết Công - Nông dưới sự lãnh đạo của Đảng; là tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh", không cam chịu phận nô lệ, quyết tâm giành lại độc lập, tự do. Xô viết - Nghệ Tĩnh chính là cuộc tổng diễn tập đầu tiên, là bản anh hùng ca dạo đầu cho thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong cao trào này, chính quyền thực dân - phong kiến điên cuồng đàn áp, bắt giam 6.681 người và giết hại khoảng 1.500 người tại Nhà lao Vinh – Là một trong những nhà tù trọng yếu mà thực dân Pháp lập nên tại Đông Dương, chỉ sau Hỏa Lò (Hà Nội), Khám Lớn (Sài Gòn) và Thừa Phủ (Huế), cũng chính là nơi chúng ta đang làm lễ hôm nay, là nơi đặt Bảo tàng Xô viết - Nghệ Tĩnh, một trong hai Bảo tàng lịch sử trong cả nước được Bác Hồ ghi “Lời Đề tựa” (vào ngày 3/2/1964), đã trở thành một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống Cách mạng, nhằm tô thắm thêm biểu tượng anh hùng của quê hương Bác.

95 năm đã trôi qua nhưng di sản Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn còn nguyên giá trị với những dấu tích được lưu giữ trên vùng quê cách mạng này. Để ghi nhận, tôn vinh và phát huy giá trị truyền thống, hôm nay, tỉnh Nghệ An vui mừng đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô viết - Nghệ Tĩnh (1930 - 1931), với 9 điểm di tích thành phần tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh (Ngã ba Bến Thủy, Đình Võ Liệt, Nơi giặc Pháp tàn sát cuộc đấu tranh ngày 12/9/1930, Mộ các liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 7/11/1930, Nơi xử bắn 72 chiến sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh, Đình Tám Mái, Đình Trung, Đình Lương Sơn, Cơ sở cách mạng thời kỳ Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1931 (Nhà cụ Vi Văn Khang)).

Các đại biểu tham dự lễ Kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Xô viết - Nghệ Tĩnh. Ảnh: Phạm Bă

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa đồng bào, đồng chí!

Tự hào về quá khứ, chúng ta càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm với hiện tại và tương lai. Phát huy truyền thống vẻ vang, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu toàn diện, đáng tự hào, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển vững chắc, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Diện mạo từ đô thị đến nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại. Đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt.

Văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều điểm sáng và tiến bộ vượt bậc. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Những thành tựu đó là kết tinh của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, là minh chứng sống động cho việc vận dụng sáng tạo tinh thần của quá khứ vào công cuộc xây dựng hôm nay. Đó chính sự hun đúc truyền thống tốt đẹp của cha ông, là "chất Nghệ", là tinh thần Xô viết trong thời đại mới.

Kỷ nguyên mới, vận hội mới đang rộng mở, chặng đường phía trước đang mở ra cho Nghệ An cả thời cơ và thách thức; thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các đại biểu tham dự lễ Kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Xô viết - Nghệ Tĩnh. Ảnh: Phạm Bằng

Kỷ niệm 995 năm Danh xưng Nghệ An và 95 năm phong trào Xô viết - Nghệ Tĩnh khẳng định dấu mốc quan trọng; chúng ta cùng thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối tới các bậc tiền nhân đã có công khai phá nên vùng đất Nghệ An; đời đời khắc ghi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối Cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, lớp lớp đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để giành lại độc lập, bảo vệ, gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và quê hương; Xin được bày tỏ lòng biết ơn tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, con em Nghệ An trong và ngoài nước đã cống hiến sức lực, tài năng trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và sự phát triển đi lên của tỉnh nhà.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cá nhân đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Mai Văn Chính; các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, đơn vị đã dành tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ quý báu cho Nghệ An trong suốt chặng đường cách mạng đã qua; mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí.

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý, đồng bào, đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn!

(* Đầu đề do Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đặt)