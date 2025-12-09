Thời sự Phó Thủ tướng dâng hoa, dâng hương tri ân các liệt sĩ cao trào Xô viết tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh Tối 12/9, Nhân dịp Kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030-2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2025), đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ cao trào Xô viết tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh, xã Hưng Nguyên.

Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh dâng hoa, dâng hương tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ cao trào Xô viết tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh, xã Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Cường

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Quang Đức - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đồng chí cùng đi trong đoàn.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở ngành và địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ tại phần mộ chung tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Cường

Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931 là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam thế kỷ XX dưới sự lãnh đạo của Đảng; trở thành biểu tượng anh hùng, kiên trung, bất khuất của những người con trên quê hương xứ Nghệ.

Tại Nghệ An, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Trung Kỳ, trực tiếp là Tỉnh bộ Vinh - Bến Thủy và Tỉnh bộ Nghệ An, hòa nhịp với phong trào đấu tranh của Nhân dân cả nước, công nông trên địa bàn tỉnh đã vùng lên mạnh mẽ cả ở thành thị và nông thôn.

Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại phần mộ chung tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Cường

Sáng 12/9/1930, khoảng 8.000 nông dân thuộc ba tổng: Phù Long, Thông Lãng (Hưng Nguyên) và Nam Kim (Nam Đàn) dưới sự lãnh đạo của Phủ uỷ, với hàng ngũ chỉnh tề, trang bị gậy gộc, giáo mác, dây thừng, giương cờ đỏ búa liềm kéo về ga Yên Xuân tố cáo tội ác của thực dân Pháp và phong kiến Nam triều, kêu gọi quần chúng đi theo Đảng cộng sản. Tiếng hô khẩu hiệu vang dậy cả một vùng.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại phần mộ chung tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Cường

Khi đoàn đại biểu tỉnh tiến về phủ lỵ Hưng Nguyên, vừa tiến đến Thái Lão, thực dân Pháp đã cho máy bay ném bom làm 217 người hy sinh, 125 người bị thương. Cuộc khủng bố dã man này đã làm chấn động dư luận trong nước và quốc tế.

Cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 tuy bị đàn áp đẫm máu nhưng đã chứng minh sức mạnh vùng lên to lớn của nhân dân và đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca bất diệt. Ngày 12/9 hàng năm được chọn là ngày kỷ niệm Xô viết Nghệ Tĩnh.

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm các liệt sĩ cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Cường

Xô viết Nghệ Tĩnh là dấu mốc đánh dấu việc Đảng ta, một đảng cách mạng dù còn rất non trẻ lần đầu tiên đã thể hiện vai trò, bản lĩnh, uy tín, sức chiến đấu và khả năng to lớn trong việc lãnh đạo, đoàn kết, huy động quần chúng nhân dân.

Ngọn lửa Xô viết Nghệ Tĩnh đã trở thành ngọn lửa thiêng, soi sáng cổ vũ Đảng ta, Nhân dân ta vượt qua mọi gian nan thử thách, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Cường

Tại Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) xây dựng trong khuôn viên Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Vinh) và Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh (xã Hưng Nguyên), Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và đoàn đại biểu Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các liệt sĩ trong cao trào cách mạng 1930 -1931.

Đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Cường

Trong giờ phút thiêng liêng, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và đoàn đại biểu Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nguyện tiếp tục phát huy tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới hệ thống chính trị, thực hiện thành công Đại hội Đảng toàn quốc... ; xây dựng quê hương Bác Hồ kính yêu sớm trở thành tỉnh khá như sinh thời Người hằng mong muốn; xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh, tiếp nối xứng đáng với danh hiệu Nghệ Tĩnh đỏ.