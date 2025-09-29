Xã hội

Nhiều xóm ven sông Lam bị cô lập

Sau khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền, nhiều địa phương hạ lưu sông Lam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn kéo dài kết hợp với thủy triều dâng cao. Mưa lớn cùng nước lũ đổ về từ thượng nguồn khiến nhiều xã ven sông Lam như Lam Thành, Hưng Nguyên Nam… rơi vào tình trạng ngập sâu.