Pháp luật Tỉnh đoàn và Công an tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp, ra mắt mô hình '3 cùng với thanh thiếu niên' Chiều 12/9, tại xã Hưng Nguyên, Tỉnh đoàn Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp và ra mắt mô hình "3 cùng với thanh thiếu niên" .

Kế hoạch phối hợp giữa Tỉnh đoàn Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An được thực hiện nhằm mục đích huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác quản lý, giáo dục, nhằm hạn chế thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Định hướng và phát huy vai trò của thanh, thiếu niên trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; giáo dục ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật nói chung và chấp hành pháp luật về ANTT nói riêng; nâng cao hiệu quả việc giáo dục số thanh, thiếu niên “chậm tiến”, có nguy cơ cao vi phạm pháp luật… Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của thanh, thiếu niên; xây dựng môi trường sống lành mạnh, tạo điều kiện để thanh, thiếu niên phát triển toàn diện, hạn chế nguy cơ vi phạm pháp luật.

Ký kết kế hoạch phối hợp. Ảnh: Tiến Đông

Theo kế hoạch phối hợp, hai đơn vị sẽ tiến hành xây dựng và triển khai mô hình “3 cùng với thanh thiếu niên” (Cùng quan tâm, cùng cảm hóa, cùng vươn lên); Tổ chức quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Trung ương Đoàn, của tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm; quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên; Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và rèn luyện ý thức trách nhiệm; Tiến hành công tác rà soát, phát hiện, quản lý và cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm; Tổ chức các sân chơi lành mạnh, giải trí bổ ích; Định hướng, hỗ trợ thanh thiếu niên phát triển kinh tế, nhằm khơi gợi khát vọng vươn lên, xây dựng ý thức lao động chân chính, góp phần giúp thanh thiếu niên ổn định cuộc sống, tránh xa tệ nạn xã hội...

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hưng Nguyên. Ảnh: Tiến Đông

Theo kế hoạch, trong năm 2025 cấp tỉnh sẽ xây dựng 1 mô hình điểm tại xã Hưng Nguyên; ngoài ra sẽ xây dựng mô hình điểm cấp xã tại 19 phường, xã. Đến năm 2027, đảm bảo 100% các xã, phường hoàn thành việc xây dựng mô hình này.