Kinh tế Người giáo dân làm giàu từ đồng đất Hưng Thịnh

Ở xóm Hưng Thịnh, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, giáo dân Nguyễn Sỹ Thắng (SN 1968) được gọi là “Tỷ phú nông dân”, bởi mỗi năm gia đình ông thu về hàng tỷ đồng từ phát triển kinh tế gia trại.

Khu gia trại của ông Nguyễn Sỹ Thắng gồm diện tích mặt nước và khu chuồng trại, hiện có đến hàng nghìn con vịt đẻ trứng và vịt lấy thịt, cùng với đó là số lượng lớn gà thịt đang được chăn nuôi. Riêng khu gia trại này đã mang lại cho gia đình ông hàng triệu đồng/ngày.

Dẫn khách tham quan một vòng, ông Thắng cho biết, nơi đây xưa kia là vùng chiêm trũng, khó sản xuất, trồng lúa không năng suất nên bà con trong xóm không mấy mặn mà.

Mô hình gia trại chăn nuôi của giáo dân Nguyễn Sỹ Thắng. Ảnh: Công Khang

Nhận thấy tiềm năng về phát triển chăn nuôi, năm 2002, ông Thắng đã mạnh dạn nhận 1,5 ha ruộng hoang để phát triển kinh tế gia trại, đồng thời, tiến hành làm thủ tục chuyển đổi mục đích trồng lúa sang phát triển chăn nuôi.

Thời điểm ấy, kinh tế gia đình còn khó khăn, không có điều kiện thuê nhân công, máy móc nên ông Thắng quyết định tự đào ao, dù mất nhiều thời gian nhưng không tốn chi phí. Khi có ao nuôi cá, gia đình ông đầu tư làm chuồng trại để chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà, vịt.

Ban đầu số lượng vật nuôi còn ít, về sau gia đình ông vay vốn ngân hàng để đầu tư tăng đàn. Vừa đẩy mạnh chăn nuôi, vừa học hỏi kinh nghiệm qua sách, báo và qua những người đi trước, mô hình kinh tế gia trại của ông Thắng ngày càng phát triển ổn định và bước đầu có thu nhập.

Gia trại của ông Nguyễn Sỹ Thắng có hàng nghìn con vịt lấy thịt và lấy trứng. Ảnh: Công Khang

Nhưng công việc làm ăn không phải lúc nào cũng thuận lợi, có những lúc gặp không ít khó khăn, thậm chí là thất bại, nhất là khi gặp phải dịch bệnh ở các loài vật nuôi. Có điều, ông Thắng và các thành viên trong gia đình đã không nản chí, vẫn bám trụ với chăn nuôi, hướng tới khát vọng làm giàu.

Bước đầu gặt hái được thành quả ở khu gia trại vùng chiêm trũng, ông Nguyễn Sỹ Thắng tiếp tục nhận thầu diện tích đồi núi để xây dựng khu gia trại thứ hai của gia đình. Vẫn đầu tư chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà, vịt theo hình thức khép kín, nguồn thu nhập của gia đình ông ngày càng được nâng cao.

Trong khoảng 10 năm lại nay, ông Thắng tập trung chăn nuôi gà, vịt ấp trứng và lấy thịt, bởi đây là mặt hàng dễ tiêu thụ và thu hồi vốn nhanh. Trứng vịt được ấp lộn tại trang trại, cung ứng cho các nhà hàng trên địa bàn các phường, xã lân cận và quanh Khu công nghiệp VSIP.

Hàng năm, các khu gia trại chăn nuôi của ông Thắng cho tổng thu nhập khoảng 3 tỷ đồng, một khoản tiền hầu hết nông dân đều mơ ước. Đồng thời, giải quyết việc làm thường xuyên cho 6 lao động với mức lương 7 triệu đồng/tháng.

Gia đình ông Nguyễn Sỹ Thắng trở thành tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, bám đất, bám ruộng để làm giàu. Khi có người trong xóm, trong xã đến học hỏi cách làm ăn, ông Thắng luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tận tình. Nhờ đó, xóm Hưng Thịnh ngày càng có nhiều hộ có nguồn thu nhập cao từ phát triển chăn nuôi theo mô hình gia trại.

Là một giáo dân, ông Nguyễn Sỹ Thắng luôn có ý thức hướng tới cuộc sống “Tốt đời đẹp đạo”, góp phần lan tỏa giáo lý và xây dựng quê hương. Hiện tại, ông Thắng là Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hưng Thịnh, luôn hoạt động tích cực và có hiệu quả các phong trào do địa phương và giáo xứ phát động.

Toàn bộ số lượng trứng vịt của giáo dân Nguyễn Sỹ Thắng được ấp thành trứng lộn cung cấp cho thị trường. Ảnh: Công Khang

Đặc biệt, ông Thắng và các thành viên Hội đồng Mục vụ đã vận động bà con giáo dân trong xóm hiến gần 2.000 m2 đất để mở đường, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, làm đẹp xóm làng.

Trong đó, nổi bật là các hộ: ông Nguyễn Trọng Đoàn (150 m2), Trương Công Hiến (120 m2), Nguyễn Văn Niên, Nguyễn Trọng Lý (100 m2), Nguyễn Văn Lượng (80 m2)… Có những gia đình sẵn sàng dỡ bỏ cổng và hàng rào trị giá hàng trăm triệu đồng để xóm, xã thi công đường giao thông nông thôn.