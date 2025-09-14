Pháp luật Cố ý không gạt chân chống xe bị xử phạt thế nào theo Nghị định 168? Ông Dương Sỹ Linh, trú tại phường Thành Vinh hỏi: Hiện nay, hành vi cố ý không gạt chân chống xe máy hoặc để vật khác quệt xuống mặt đường khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo điểm a, khoản 9, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định, phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng đối với người điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt trên, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng theo điểm b, khoản 12, Điều 7, Nghị định 168.

Ảnh minh họa.

So với quy định trước đây tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, mức xử phạt hiện hành đã tăng đáng kể. Cụ thể, trước đó hành vi này chỉ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong thời gian từ 2 đến 4 tháng. Việc điều chỉnh mức phạt thể hiện sự nghiêm khắc hơn của pháp luật đối với các hành vi gây nguy hiểm đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thực tế, lỗi "không gạt chân chống xe" chỉ bị xử lý khi có yếu tố cố ý, thường gắn liền với các hành vi gây mất an toàn nghiêm trọng như đua xe, lạng lách hoặc cố tình tạo tiếng động, phát tia lửa trên đường. Trong những trường hợp người điều khiển phương tiện vô tình quên gạt chân chống khi tham gia giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ nhắc nhở thay vì xử phạt.

Tuy nhiên, người dân cần nâng cao ý thức tự kiểm tra phương tiện trước khi tham gia giao thông, đặc biệt là việc gạt chân chống xe đúng cách. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo an toàn cho bản thân và người đi đường, mà còn là hành vi thể hiện sự tuân thủ pháp luật và trách nhiệm công dân khi tham gia giao thông.