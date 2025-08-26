Pháp luật Đi xe máy ngược chiều bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 168? Chị Ngô Thị Bích Thìn trú tại phường Thành Vinh hỏi: Người điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường có biển "cấm đi ngược chiều" sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm a, khoản 7 và điểm a, khoản 13, Điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự nếu đi ngược chiều (không áp dụng cho đường cao tốc và các xe được phép ưu tiên) sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng; Bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe (GPLX).

Ảnh minh họa.

Trong trường hợp đi ngược chiều gây tai nạn giao thông, theo điểm a, khoản 10 và điểm d, khoản 13, Điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng; Bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe (GPLX).