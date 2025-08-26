Thứ Ba, 26/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Đi xe máy ngược chiều bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 168?

PV 26/08/2025 16:41

Chị Ngô Thị Bích Thìn trú tại phường Thành Vinh hỏi: Người điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường có biển "cấm đi ngược chiều" sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm a, khoản 7 và điểm a, khoản 13, Điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự nếu đi ngược chiều (không áp dụng cho đường cao tốc và các xe được phép ưu tiên) sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng; Bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe (GPLX).

3.jpg
Ảnh minh họa.

Trong trường hợp đi ngược chiều gây tai nạn giao thông, theo điểm a, khoản 10 và điểm d, khoản 13, Điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng; Bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe (GPLX).

Bài liên quan

Đọc tiếp

Thực hiện Nghị định 168: Giảm tai nạn, tăng kỷ cương, góp phần xây dựng văn hoá giao thông

Thực hiện Nghị định 168: Giảm tai nạn, tăng kỷ cương, góp phần xây dựng văn hoá giao thông

Mức phạt lỗi không bật đèn xi nhan khi rẽ đối với xe máy theo Nghị định 168

Mức phạt lỗi không bật đèn xi nhan khi rẽ đối với xe máy theo Nghị định 168

Đọc tiếp

Thực hiện Nghị định 168: Giảm tai nạn, tăng kỷ cương, góp phần xây dựng văn hoá giao thông

Thực hiện Nghị định 168: Giảm tai nạn, tăng kỷ cương, góp phần xây dựng văn hoá giao thông

Mức phạt lỗi không bật đèn xi nhan khi rẽ đối với xe máy theo Nghị định 168

Mức phạt lỗi không bật đèn xi nhan khi rẽ đối với xe máy theo Nghị định 168

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Đi xe máy ngược chiều bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 168?

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO