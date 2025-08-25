Kinh tế TIN MỚI NHẤT: Bão số 5 đã đổ bộ vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh, gió giật cấp 13, cảnh báo mưa đặc biệt to Theo bản tin phát lúc 20h00 tối 25/8, bão số 5 đã chính thức đi vào đất liền khu vực Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh. Tâm bão đang gây ra gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Trọng tâm cảnh báo lúc này là mưa đặc biệt to có khả năng gây lũ lụt và sạt lở đất trong đêm nay và ngày mai.

Chiều tối 25/8, bão số 5 đã đổ bộ vào đất liền. Hồi 19h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc – 105,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực đất liền các tỉnh Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Gió giật dữ dội, nhiều nơi ghi nhận kỷ lục

Trước và trong khi đổ bộ, bão đã gây ra một đợt gió cực mạnh cho toàn bộ vùng ven biển. Nhiều trạm quan trắc đã ghi nhận gió mạnh và giật cấp cao, như tại Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) gió cấp 9, giật cấp 12; và Hòn Ngư (Nghệ An) gió cấp 8, giật cấp 11.

Nước dâng do bão tại Hòn Ngư cũng lên tới 1,66m. Hiện tại, mực nước ven biển khu vực từ Thanh Hóa – Hà Tĩnh đã đạt đỉnh và đang xuống chậm theo thủy triều.

Bão sẽ suy yếu nhanh, nhưng mưa rất lớn còn kéo dài

Dự báo, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào vào sáng mai (26/8).

Tuy bão suy yếu, nhưng tác động nguy hiểm nhất lúc này là mưa lớn trên diện rộng. Cảnh báo từ tối nay (25/8) đến hết ngày 26/8:

Khu vực từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 400mm .

có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, . Các khu vực khác ở Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo về mưa có cường suất rất lớn, có thể trên 150mm chỉ trong 3 giờ, làm tăng nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất.

Gió mạnh trên đất liền vẫn tiếp tục duy trì trong vài giờ tới, đặc biệt khu vực Nam Thanh Hóa – Bắc Hà Tĩnh gần tâm bão vẫn có gió cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật 12-13.

Thời tiết trên biển vẫn còn rất nguy hiểm với sóng cao 4-6m và gió giật cấp 13 ở vùng gần tâm bão. Mọi hoạt động trên biển và ven bờ được cảnh báo có nguy cơ rủi ro rất cao.