Nhiều ô tô ở Nghệ An bị cây đè do bão số 5

Bão số 5 quần thảo nhiều giờ ở khu vực Nghệ An gây ra thiệt hại nặng nề về tài sản. Rất nhiều ô tô tại các phường thuộc thành phố Vinh cũ bị cây đè, bị vỡ kính sau bão.