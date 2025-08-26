Thứ Ba, 26/8/2025
Kinh tế

Nhiều ô tô ở Nghệ An bị cây đè do bão số 5

Võ Sỹ Hiệp 26/08/2025 10:30

Bão số 5 quần thảo nhiều giờ ở khu vực Nghệ An gây ra thiệt hại nặng nề về tài sản. Rất nhiều ô tô tại các phường thuộc thành phố Vinh cũ bị cây đè, bị vỡ kính sau bão.

Ô tô
Trên đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Thành Vinh, nhiều cây to bị bão quật bật gốc. Một số ô tô đậu bên đường bị cây đè trúng.
Screenshot 2025-08-26 095901 (5)
Một số xe bị móp do kính từ các tòa nhà cao tầng rơi trúng.
Screenshot 2025-08-26 095901 (4)
Nhiều xe ô tô bị vỡ kính do cửa sổ của chung cư rơi trúng.
Nhiều ô tô bị hư hỏng do tường đổ 1
Nhiều ô tô bị hư hỏng do tường đổ.
Screenshot 2025-08-26 095901 (1)
Chưa có con số thiệt hại cụ thể, tuy nhiên, ước tính có hàng trăm xe ô tô đậu quanh các khu chung cư, các tòa nhà cao tầng và quanh một số gốc cây lớn bị ảnh hưởng do bão số 5 làm cây đổ, cửa kính, mái tôn rơi trúng xe.
Screenshot 2025-08-26 095901 (3)
Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (bão Kajiki), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận mưa to, gió lớn khiến hàng trăm cây xanh bị quật ngã, trong đó nhiều cây có tuổi đời lâu năm gây ách tắc giao thông nghiêm trọng tại một số tuyến đường trọng điểm.
Hàng trăm cây xanh bị bật gốc, cột điện gãy đổ
Hàng trăm cây xanh bị bật gốc, cột điện gãy đổ, tỉnh Nghệ An mất điện trên diện rộng.
Screenshot 2025-08-26 095901 (2)
Đến thời điểm này, thống kê sơ bộ đến 5h30 sáng 26/8, tỉnh Nghệ An chưa có thiệt hại về người do ảnh hưởng của bão, chỉ có 1 trường hợp bị điện giật chết vào ngày 24/8 khi lên sửa mái nhà để chống bão, 2 người bị thương, 91 nhà bị hư hỏng, rất nhiều nhà bị tốc mái, 9 phòng học của 2 điểm trường bị tốc mái, 1 cơ sở y tế bị tốc mái.

