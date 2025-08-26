Văn hóa Tình hình ngập lụt hôm nay tại Hà Nội do ảnh hưởng bão số 5 Tình hình ngập lụt hôm nay tại Hà Nội do ảnh hưởng bão số 5. Mưa lớn do bão Kajiki khiến Hà Nội ngập gần 40 điểm, tuyến phố tê liệt, nhiều xe chết máy

Dù không nằm trực tiếp trong vùng bão, Hà Nội vẫn chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 5. Từ chiều 25/8, mưa lớn bắt đầu xuất hiện, tăng dần vào buổi tối và kéo dài xuyên đêm.

Theo ghi nhận, lượng mưa đo được tại một số trạm rất cao. Trạm Thạch Thất đạt mức 183 mm chỉ trong 6 giờ, trạm Mễ Trì ghi nhận 93,9 mm, trạm Láng Thượng 89,5 mm và trạm Định Công 83,9 mm.

Hàng loạt tuyến phố ngập sâu

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường nội thành chìm trong nước. Một số điểm ngập nặng và khó lưu thông có thể kể đến:

Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, phố Tôn Đản, đường Hoa Bằng (ngõ 99).

Khu vực Mỹ Đình – Thiên Hiền, đường Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), phố Nguyễn Chính, đường Hoàng Mai.

Ngõ 165 Thái Hà, chợ xanh Thành Công, gầm chui Thiên Đức, đường Tố Hữu, Nguyễn Trãi, Đỗ Đức Dục, Quan Nhân.

Các hầm chui số 3, số 5, số 6 Đại lộ Thăng Long đều bị ngập cục bộ.

Ngoài ra, nhiều điểm ở khu vực Hà Đông như Quang Trung, Yên Nghĩa, Phố Xốm, Phú La cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cho biết, mưa vẫn tiếp diễn trong ngày 26/8 nên nếu không thật sự cần thiết, người dân nên hạn chế ra ngoài. Dự kiến sau 2 - 3 giờ nữa, nước sẽ rút và giao thông được cải thiện.

Ứng dụng theo dõi ngập lụt tai Hà Nội

Để hỗ trợ người dân, TP Hà Nội khuyến khích sử dụng ứng dụng HSDC Maps và iHanoi. Chỉ cần cấp quyền vị trí, người dùng có thể theo dõi thông tin ngập úng tại tab “Hiện trạng” trên HSDC Maps hoặc “Giao thông” trên iHanoi. Đây là giải pháp giúp người dân lựa chọn tuyến đường an toàn hơn trong thời điểm mưa lớn.