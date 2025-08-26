Kinh tế TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 5 Sáng nay (26/8), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 5) đã di chuyển sâu sang khu vực Trung Lào.

Hồi 07 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 103,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần.

Tình hình mưa lớn ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An; gió mạnh và sóng lớn ở Vịnh Bắc Bộ còn kéo dài. Cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo mưa lớn và tin thời tiết nguy hiểm trên biển.

Đây là tin cuối cùng về bão số 5.