Thứ Ba, 26/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp đánh giá thiệt hại, khắc phục sau bão, ứng phó hoàn lưu bão số 5

Phạm Bằng 26/08/2025 08:36

Sáng 26/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp với các điểm cầu các tỉnh, thành để đánh giá công tác ứng phó với bão, thiệt hại sau bão và triển khai các giải pháp khắc phục, ứng phó với hoàn lưu bão.

bna__dsc2220.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp với các điểm cầu các tỉnh, thành để đánh giá thiệt hại sau bão và triển khai các giải pháp khắc phục, ứng phó với hoàn lưu bão. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng dự tại điểm cầu Sở Chỉ huy tiền phương có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

bna__dsc2248.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp với các điểm cầu các tỉnh, thành để đánh giá thiệt hại sau bão và triển khai các giải pháp khắc phục, ứng phó với hoàn lưu bão. Ảnh: Phạm Bằng

Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh, thành đã báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó, đánh giá thiệt hại ban đầu, các giải pháp để khắc phục thiệt hại do bão và đề ra những giải pháp trong thời gian tiếp theo

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho rằng, mặc dù diễn biến của cơn bão số 5 vô cùng phức tạp, chưa có tiền lệ, nhưng công tác dự báo rất sát, từ đó giúp cho tỉnh chủ động công tác ứng phó.

bna__dsc2389(1).jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng, Chính phủ rất kịp thời; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến các địa phương bị ảnh hưởng do bão. Chính phủ đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Quân khu 4 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo sát sao, kịp thời.

Đến thời điểm này, thống kê sơ bộ đến 5h30 sáng 26/8, tỉnh Nghệ An chưa có thiệt hại về người do ảnh hưởng của bão, chỉ có 1 trường hợp bị điện giật chết vào ngày 24/8 khi lên sửa mái nhà để chống bão, 2 người bị thương, 91 nhà bị hư hỏng, rất nhiều nhà bị tốc mái, 9 phòng học của 2 điểm trường bị tốc mái, 1 cơ sở y tế bị tốc mái.

bna__dsc2338.jpg
Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An đã có những đánh giá thiệt hại ban đầu và đang tiếp tục thống kê các thiệt hại về nông, lâm, diêm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ lợi, giao thông, thông tin liên lạc, công nghiệp.

Báo cáo các giải pháp khắc phục sau bão và ứng phó với hoàn lưu bão, Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, trước mắt tỉnh đang tập trung chỉ đạo các địa phương chủ động theo phương châm "4 tại chỗ" để khắc phục hậu quả ban đầu. Các lực lượng khác đang tích cực hỗ trợ người dân.

bna__dsc2301.jpg
Các đơn vị tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

"Tỉnh sẽ tập trung khắc phục các hạ tầng kết nối, nhất là hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, năng lượng để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành. Sau đó khắc phục hậu quả về thiệt hại tài sản", Bí thư Tỉnh uỷ nói và cho biết, Nghệ An tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, bám sát tình hình diễn biến của thời tiết, không lơ là, chủ quan để chủ động ứng phó, ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

(Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục cập nhật...)

Bài liên quan

Đọc tiếp

Ngổn ngang ở Nghệ An sau khi bão số 5 đi qua

Ngổn ngang ở Nghệ An sau khi bão số 5 đi qua

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Kiểm soát đi lại ở Nghệ An đến sáng mai 26/8, lập Sở chỉ huy tại các xã phía Tây

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Kiểm soát đi lại ở Nghệ An đến sáng mai 26/8, lập Sở chỉ huy tại các xã phía Tây

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phải nỗ lực đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong phòng, chống thiên tai

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phải nỗ lực đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong phòng, chống thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao ban với các tỉnh, thành ứng phó bão số 5

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao ban với các tỉnh, thành ứng phó bão số 5

Phòng, chống bão số 5

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp đánh giá thiệt hại, khắc phục sau bão, ứng phó hoàn lưu bão số 5

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO