Thời sự Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp đánh giá thiệt hại, khắc phục sau bão, ứng phó hoàn lưu bão số 5 Sáng 26/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp với các điểm cầu các tỉnh, thành để đánh giá công tác ứng phó với bão, thiệt hại sau bão và triển khai các giải pháp khắc phục, ứng phó với hoàn lưu bão.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp với các điểm cầu các tỉnh, thành để đánh giá thiệt hại sau bão và triển khai các giải pháp khắc phục, ứng phó với hoàn lưu bão. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng dự tại điểm cầu Sở Chỉ huy tiền phương có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh, thành đã báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó, đánh giá thiệt hại ban đầu, các giải pháp để khắc phục thiệt hại do bão và đề ra những giải pháp trong thời gian tiếp theo

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho rằng, mặc dù diễn biến của cơn bão số 5 vô cùng phức tạp, chưa có tiền lệ, nhưng công tác dự báo rất sát, từ đó giúp cho tỉnh chủ động công tác ứng phó.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng, Chính phủ rất kịp thời; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến các địa phương bị ảnh hưởng do bão. Chính phủ đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Quân khu 4 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo sát sao, kịp thời.

Đến thời điểm này, thống kê sơ bộ đến 5h30 sáng 26/8, tỉnh Nghệ An chưa có thiệt hại về người do ảnh hưởng của bão, chỉ có 1 trường hợp bị điện giật chết vào ngày 24/8 khi lên sửa mái nhà để chống bão, 2 người bị thương, 91 nhà bị hư hỏng, rất nhiều nhà bị tốc mái, 9 phòng học của 2 điểm trường bị tốc mái, 1 cơ sở y tế bị tốc mái.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An đã có những đánh giá thiệt hại ban đầu và đang tiếp tục thống kê các thiệt hại về nông, lâm, diêm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ lợi, giao thông, thông tin liên lạc, công nghiệp.

Báo cáo các giải pháp khắc phục sau bão và ứng phó với hoàn lưu bão, Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, trước mắt tỉnh đang tập trung chỉ đạo các địa phương chủ động theo phương châm "4 tại chỗ" để khắc phục hậu quả ban đầu. Các lực lượng khác đang tích cực hỗ trợ người dân.

Các đơn vị tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

"Tỉnh sẽ tập trung khắc phục các hạ tầng kết nối, nhất là hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, năng lượng để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành. Sau đó khắc phục hậu quả về thiệt hại tài sản", Bí thư Tỉnh uỷ nói và cho biết, Nghệ An tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, bám sát tình hình diễn biến của thời tiết, không lơ là, chủ quan để chủ động ứng phó, ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

(Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục cập nhật...)