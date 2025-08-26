Thứ Ba, 26/8/2025
Tin ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN (suy yếu từ cơn bão số 5): Nghệ An mưa lớn từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8

PV 26/08/2025 06:18

Theo tin phát lúc 5h ngày 26/8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, sáng sớm nay, bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào.

Hiện trạng áp thấp nhiệt đới

1.gif
Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

04h ngày 26/8: tâm ở 18,9°N - 104,5°E (Trung Lào).

Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50–61km/h), giật cấp 9; di chuyển Tây Tây Bắc 15–20km/h.

Trước đó, nhiều trạm ven biển Nghệ An – Hà Tĩnh ghi nhận gió mạnh cấp 8–10, giật 12–15; nước dâng tại Hòn Ngư 1,66m, Sầm Sơn 1,01m.

Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 600mm.

Dự báo diễn biến:

16h ngày 26/8: vị trí 19,3°N – 102,1°E (Trung Lào), suy yếu thành vùng áp thấp < cấp 6.
Vùng nguy hiểm: 17,0 - 20,5°N; phía Tây 108,5°E.

Rủi ro: Cấp 3 (Vịnh Bắc Bộ).

Dự báo tác động:

Trên biển: Trong sáng nay (26/8), ở vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn, Hòn Ngư): gió cấp 6–7, giật 8, sóng 2–5m, biển động mạnh.

Trên đất liền: Thanh Hóa – Nghệ An, ven biển Ninh Bình: gió cấp 6–7, giật 9.

Mưa lớn: Từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8: Trung du & ĐB Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa - Hà Tĩnh: 50-100mm, có nơi >200mm, nguy cơ mưa lớn cường suất >100mm/3h.

Hà Nội: mưa to kèm dông; Đà Nẵng: không mưa; TP.HCM: mưa rào, dông chiều tối.

Từ sáng sớm 26-27/8: Thượng & Trung Lào: 100–250mm, cục bộ >500mm.

