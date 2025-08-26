Nghệ An: Hàng ngàn hecta cây trồng, ao hồ thủy sản thiệt hại sau bão số 5

Kinh tếNghệ An: Hàng ngàn hecta cây trồng, ao hồ thủy sản thiệt hại sau bão số 5Xuân Hoàng • 26/08/2025 10:26Ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 5, nhiều diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Nghệ An thiệt hại nặng. Hiện các địa phương đang thống kê số liệu cụ thể.Clip: Xuân HoàngNhiều diện tích cây trồng hoa màu, chủ yếu là ngô vụ hè thu trên địa bàn các xã: Diễn Châu, An Châu, Tân Hậu... (huyện Diễn Châu cũ) bị thiệt hại do bão số 5. Ảnh: Xuân HoàngPhần lớn ngô hè thu đang giai đoạn chắc hạt đã bị gió bão thổi gãy ngang cây. Ảnh: Xuân HoàngNhững diện tích ngô bị thiệt hại như thế này là xem như mất trắng. Ảnh: Xuân HoàngÔng Nguyễn Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Diễn Châu cho biết, trong ngày 26/8, các xóm sẽ thống kê thiệt hại các loại cây trồng để xã tổng hợp. Ảnh: Xuân HoàngMột số diện tích ngô vụ thu đông cũng ảnh hưởng nặng. Ảnh: Xuân HoàngTại xã Quỳnh Anh (huyện Quỳnh Lưu cũ) hàng trăm ha rau màu cũng bị gió, mưa bão quần nát. Ảnh: CSCCÔng Hồ Đăng Tâm - Giám đốc HTX Nông nghiệp tổng hợp Quỳnh Bảng cho biết: Toàn xã có 700ha rau màu thì hầu hết đều bị ảnh hưởng nặng, nhiều cột điện trên vùng trồng rau cũng bị bị đổ, gãy. Ảnh: CSCCNhiều diện tích lúa hè thu gần đến ngày thu hoạch cũng bị ngập sâu trong nước. Trong ảnh: Cánh đồng lúa hè thu của xã Vân Tụ ngập nước trong sáng 26/8. Ảnh: Xuân HoàngÔng Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV cho biết: Thiệt hại về cây trồng các loại do bão số 5 gây ra nhiều, chủ yếu là lúa hè thu, ngô và các loại rau màu khác. Hiện nay Chi cục đang thống kê số liệu cụ thể từ các địa phương. Ảnh: Một số cánh đồng lúa của xã Minh Châu cũng đang ngập nước. Ảnh: Xuân HoàngDo nước từ sông Mơ tràn qua bờ, khiến vùng nuôi tôm của xã Quỳnh Anh bị ngập nước. Ảnh: CSCCTheo ông Hồ Đăng Tâm - Giám đốc HTX Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Quỳnh Bảng cho biết: Toàn xã có hơn 500ha ao đầm nuôi tôm, trong đó có khoảng 300ha đang thả giống tôm vụ đông đều bị nước tràn bờ, gây thất thoát. Ảnh: CSCC