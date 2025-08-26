Kinh tế

Nghệ An: Hàng ngàn hecta cây trồng, ao hồ thủy sản thiệt hại sau bão số 5

Ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 5, nhiều diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Nghệ An thiệt hại nặng. Hiện các địa phương đang thống kê số liệu cụ thể.