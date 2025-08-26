Kinh tế Miền Tây Nghệ An: Lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng sau bão số 5, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp Ảnh hưởng bão số 5, mưa lớn, nhiều xã miền Tây Nghệ An bị sạt lở, ngập lụt nặng, nhiều hộ gia đình phải di dời khẩn cấp trong đêm 25/8.

Trên địa bàn xã Mường Típ, lúc 3h sáng 26/8 xảy ra mưa to, gió lớn, nước các khe suối dâng nhanh, chảy xiết khiến 1 điểm Trường Mầm non bản Xốp Xăng và nhà của nhiều hộ dân bị ngập nặng 1 - 1,5m, phải di dời 13 hộ, 85 khẩu.

Lực lượng chức năng xã Mường Típ đã xuyên đêm hỗ trợ người dân di dời tài sản, bảo đảm tính mạng, di chuyển bà con đến nơi an toàn.

Người dân xã Mường Típ chạy lũ trong đêm. Clip: PV

Đêm 25/8, rạng sáng 26/8, điểm Trường Mầm non Xốp Xăng tại xã Mường Típ bị ngập hơn 1m. Ảnh: PV

Lực lượng “4 tại chỗ” của xã Mường Típ căng mình giúp dân chạy lũ trong đêm. Ảnh: PV

Trên địa bàn xã Mỹ Lý, đợt lũ lịch sử cuối tháng 7 vừa qua đã cuốn trôi hơn 260 ngôi nhà, hiện chưa khắc phục xong, nhiều hộ vẫn chưa có nhà để ở. Tiếp tục chịu ảnh hưởng của bão số 5, trong chiều và đêm 25/8, hơn 20 hộ dân ở bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng khẩn trương đưa các hộ ở các điểm ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: P.V

131 hộ dân ở xã Mỹ Lý phải di dời tránh ngập lụt trong đêm 25/8. Ảnh: PV

Mưa lớn liên tục, trong chiều và đêm qua (25/8), xã Mỹ Lý đã di dời 131 hộ, 553 khẩu tại các bản Xằng Trên (105 hộ, 420 khẩu); bản Piêng Vai (16 hộ, 80 khẩu), bản Yên Hòa (6 hộ, 31 khẩu) và bản Xốp Tụ (4 hộ, 22 khẩu).

Đồn Biên phòng Mỹ Lý và các lực lượng giúp di dời người dân trong đêm 25/8. Clip: PV

Tại xã Nhôn Mai, mặc dù chính quyền đã chủ động di dời người dân trong ngày 25/8, song đến đêm, nhiều điểm xảy ra sạt lở, nguy cơ ngập lụt nên phải tiếp tục di dời trong đêm. Tính đến 7h sáng 26/8, xã Nhôn Mai đã di dời 221 hộ, 1.916 khẩu.

Mưa ngập, gây sạt lở khiến 11/21 bản của xã Nhôn Mai tạm thời bị cô lập. Ảnh: PV

Đồng thời, do mưa to, nước suối dâng nhanh, đường sạt lở khiến 11/21 bản tạm thời bị cô lập (với 575 hộ, 2.817 khẩu). “Hiện nay, điện chiếu sáng không có, sóng điện thoại chập chờn khiến công tác hỗ trợ người dân gặp nhiều khó khăn”, ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cho biết.