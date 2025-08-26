Thời sự Thủ tướng: Khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn Thủ tướng yêu cầu các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 5 tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn; bố trí lực lượng chốt chặn, hỗ trợ nhân dân tham gia giao thông an toàn; di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 147 chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị chỉ đạo chính quyền cơ sở căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn.

Đường Bình Minh ngập trong nước biển. Ảnh: Đình Tuyên

Các địa phương trên triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối. Đồng thời hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống.

Tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn; bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân tham gia giao thông an toàn, không để người dân di chuyển qua nếu không bảo đảm an toàn, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, bị sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều, đồng thời phải chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu nhất (mưa lũ vượt mức thiết kế), không để bị động bất ngờ.

Các địa phương hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm đối với các hộ dân bị mất nhà cửa do bão số 5 theo quy định, không để người dân không có chỗ ở. Đồng thời phải sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng, hoàn thành ngay trong tháng 8 này.

Khôi phục hệ thống lưới điện, viễn thông bị sự cố do bão, mưa lũ

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo Quân khu IV và các đơn vị đóng trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ khi có đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các hồ đập thủy điện; khẩn trương khắc phục ngay hệ thống lưới điện bị sự cố do bão, mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông (VNPT, Viettel) tập trung khắc phục ngay hệ thống viễn thông bị hư hỏng do bão số 5, khôi phục sóng viễn thông, có giải pháp bảo đảm cung cấp sóng viễn thông tại các khu vực có nguy cơ xảy ra mưa lũ lớn, phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai và sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của nhân dân.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ các cơ sở y tế và làm tốt công tác khám chữa bệnh tại các địa phương chịu ảnh hưởng do bão số 5, không để gián đoạn đối với công tác cấp cứu, điều trị người bệnh, đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ động chỉ đạo, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các tuyến đường giao thông bị sạt lở do bão, mưa lũ, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính…