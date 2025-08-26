Thứ Ba, 26/8/2025
Xuyên trưa cắt dọn cây gãy đổ, nhanh chóng đảm bảo giao thông an toàn cho người dân

Quang An 26/08/2025 12:37

Đến trưa 26/8, một số tuyến phố tại Nghệ An vẫn chưa thể lưu thông trở lại bình thường do số lượng cây đổ quá lớn, lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, vật lực, làm việc xuyên trưa để giải tỏa, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Clip: Quang An
bna_5(1).jpg
Theo ghi nhận của P.V lúc 11h30 phút trưa 26/8, nhiều tuyến đường tại các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú... tỉnh Nghệ An vẫn chưa thể lưu thông trở lại do cây lớn ngã đổ. Trong ảnh: Một cây cổ thụ tại ngõ 216, đường Hà Huy Tập đổ rạp, chắn ngang đường, các phương tiện đều phải quay đầu. Ảnh: Q.A
bna_4(1).jpg
Trước tình hình đó, lực lượng chức năng phường Vinh Phú cùng các lực lượng tại chỗ, người dân đã làm việc xuyên trưa để có thể giải tỏa cây lớn, sớm đưa đường Hà Huy Tập lưu thông trở lại. Ảnh: Q.A
bna_9.jpg
Tại đường Lê Duẩn, hàng loạt cây xanh gãy đổ, tuyến đường này chỉ lưu thông được 1 chiều trong đêm và sáng 26/8. Lực lượng chức năng dùng cưa máy để cắt nhỏ các thân, cành cây, san gạt để tạo lối đi cho người dân. Ảnh: Q.A
bna_2(3).jpg
Sau nhiều nỗ lực, đến trưa 26/8, đường Lê Duẩn đã lưu thông 2 chiều trở lại, các cành cây gãy đổ được nép sang vỉa hè. Ảnh: Quang An
bna_7(1).jpg
Tại đường Quang Trung, trước chung cư Trung Đức cũng trong tình trạng tương tự, các phương tiện chỉ di chuyển được 1 chiều do cây gãy đổ chắn hết lối đi. Các lực lượng tiến hành giải tỏa trong nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: Q.A
bna_10.jpg
Đại diện công ty CP Công viên cây xanh Vinh cho biết: Sau khi bão tan, đơn vị đã huy động toàn bộ máy móc, nhân viên và phương tiện chia thành nhiều tổ, tỏa đi các tuyến đường. Tuy nhiên, lượng cây đổ lớn nên việc giải phóng gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Q.A
bna_6(1).jpg
Đây được xem là cơn bão có sức tàn phá mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Q.A
bna_1(2).jpg
Mặc dù vậy, vẫn còn những tuyến phố chưa thể xử lý được cây gãy đổ, phương tiện chưa thể đi lại trong trưa 26/8. Trong ảnh: Cây đổ trên đường Trần Quang Diệu chưa được xử lý. Ảnh: Q.A

