Kinh tế

Xuyên trưa cắt dọn cây gãy đổ, nhanh chóng đảm bảo giao thông an toàn cho người dân

Đến trưa 26/8, một số tuyến phố tại Nghệ An vẫn chưa thể lưu thông trở lại bình thường do số lượng cây đổ quá lớn, lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, vật lực, làm việc xuyên trưa để giải tỏa, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.