Kinh tế Vận hành 3/3 trạm bơm tiêu úng khu vực Trường Vinh và Thành Vinh Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh cho biết, mặc dù gặp sự cố mất điện lưới từ đêm 25/8 nhưng các đơn vị vận hành và quản lý đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo vận hành hệ thống bơm tiêu úng.

Cụ thể, tại Trạm bơm Bến Thuỷ, Trạm cầu Đen Vinh Tân (nay là phường Trường Vinh) và Trạm bơm Cửa Nam (phường Thành Vinh), trước khi bão số 5 vào vẫn vận hành thông suốt. Từ chiều tối 25/8, khi bão số 5 đổ bộ đã xảy ra sự cố đường dây trung áp gây mất điện diện rộng, trong đó có đường dây cấp điện cho các Trạm bơm. Tuy nhiên, nhờ có phương án chuẩn bị từ trước, các đơn vị đã nỗ lực khắc phục bằng cách đấu nối từ hệ thống điện dự phòng, nên trạm đã vận hành trở lại ngay trong đêm 25/8.

Theo Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh, trong số 3 trạm bơm công suất lớn thì 2 trạm bơm Bến Thuỷ và trạm Cầu Đen (phường Trường Vinh) đã hoạt động hết công suất. Còn Trạm bơm Cửa Nam, thuộc địa bàn phường Thành Vinh do mất điện lưới nên công ty dùng máy phát điện và công suất chỉ đạt 1/2 so với thiết kế.

Hệ thống máy bơm trong Trạm bơm Cửa Nam do mất điện lưới nên đang vận hành máy phát điện để bơm tiêu úng cho mạn phía Nam TP. Vinh cũ. Ảnh: CTV

Theo thiết kế, các máy bơm tiêu úng cho toàn thành phố Vinh trước đây đặt 3 trạm bơm tại Bến Thuỷ, Cầu Đen và Cửa Nam, mỗi trạm công suất bình quân mỗi trạm là 20.000m3/h.



Bên cạnh các trạm bơm cố định cho vùng trũng, nhằm tăng cường công suất tiêu úng cho các vị trí xung yếu, phường Trường Vinh hiện duy trì 2 máy bơm dã chiến công suất gần 600m3/h tại khu vực chợ Vinh; các phường Vinh Phú có phương án đặt máy bơm dã chiến tại đường Lê Nin để tiêu úng cho Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh và khu vực Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Trạm bơm Bến Thuỷ dưới chân núi Dũng Quyết vận hành hết công suất từ chiều đến đêm 25/8 và sáng 26/8. Ảnh: Cơ sở cung cấp

“ Ông Võ Tuấn Anh - Phó Giám đốc Công ty CP quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh cho hay: Lượng mưa đo được trong ngày 24 và 25/8, mưa trên địa bàn TP. Vinh cũ khoảng trên dưới 200mm nên đang chủ động được bơm tiêu úng. Tuy nhiên, do bão lớn và sự cố đường dây trung áp nên đã xảy ra mất điện lưới vào chiều tối 25/8. Vì thế, thời điểm này 1 số khu dân cư phường Trường Vinh, thuộc phường Bến Thuỷ cũ xuất hiện ngập úng cục bộ. Ngay sau khi ngớt mưa, UBND phường và công ty đã nỗ lực khắc phục sự cố để kịp thời vận hành các trạm bơm nên tình hình đã ổn.

Trạm bơm tại Cửa Nam tạm thời đang dùng máy phát điện để chạy bơm tiêu úng. Ảnh: Nguyễn Hải

Hiện nay, để chủ động ứng phó với hoàn lưu mưa sau bão số 5, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn phường Trường Vinh vẫn duy trì lắp đặt 2 máy bơm tại khu vực đình chính chợ Vinh; đồng thời các điểm xung yếu khác, phường đã uỷ quyền Công ty CP Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh ký hợp đồng nguyên tắc với các công ty thuỷ nông để khi tình huống phát sinh đột xuất sẽ lắp, vận hành trạm bơm dã chiến để bơm cưỡng chế tiêu úng./.