Xã hội Vui Tết Độc lập nơi lũ dữ đi qua Lên với những bản làng miền Tây Nghệ An, hậu quả của những ngày lũ dữ vẫn còn bộn bề, hằn in trên từng mái nhà, lối bản. Thế nhưng, khi Quốc khánh về, sắc cờ lại đỏ rợp núi rừng, tiếng cười rộn rã vang lên như xua bớt lo toan trong lòng người. Niềm vui ngày Tết Độc lập tiếp thêm động lực để người dân vững vàng vượt qua gian khó...

Tết Độc lập về với mỗi nếp nhà

Xã Mường Xén đã từng là tâm lũ. Thế nhưng, hôm nay, khi ngày vui Quốc khánh cận kề, chúng tôi bắt gặp những hình ảnh ấm cúng, gợi cảm xúc bình yên đến lạ!

Trong căn nhà nhỏ của mình, chàng trai đồng bào Thái - La Mạnh Hùng (SN 1993) tự tay chuẩn bị mâm cơm cho gia đình. Nơi trang trọng nhất trên bức tường của gia đình, tấm ảnh Bác Hồ hiện diện như lời nhắc nhớ tri ân trong ngày vui của đất nước.

Bữa cơm sum họp tại gia đình anh La Mạnh Hùng (SN 1993, xã Mường Xén) mừng Tết Độc lập. Ảnh: Đình Tuyên

Sau những tháng ngày vất vả chống chọi với mưa lũ, khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên nhau, trò chuyện, nâng chén rượu, đã trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Anh Hùng chia sẻ: “Có lẽ, sau tất cả, điều quý giá nhất là được ngồi lại bên người thân trong ngày Tết Độc lập, nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ, vợ chồng, con cái khỏe mạnh. Rồi bà con hàng xóm ai cũng phấn khởi trong niềm vuichung...”.

Ngày vui của đất nước thêm rộn ràng với hoạt động văn hóa, văn nghệ của bà con. Ảnh: Thanh Quỳnh

“ Theo thông lệ của đồng bào Thái nơi đây, mỗi dịp Quốc khánh, từ sáng sớm mọi gia đình đều dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, bày biện bàn thờ gia tiên tươm tất. Đàn ông lo mổ gà, nấu xôi, còn phụ nữ chuẩn bị các món ăn truyền thống, trẻ nhỏ ríu rít chạy quanh, háo hức chờ mâm cơm ngày lễ. Đến trưa, bà con quây quần cùng nhau bên mâm cơm sum họp, nâng chén rượu nồng để chúc nhau về một ngày mai an lành, no ấm. Lô Thị Ngân - Cán bộ Ủy ban MTTQ xã Mường Xén

Còn ở xã Nhôn Mai - nơi từng chịu nhiều thiệt hại nặng nề sau trận lũ quét, niềm vui đã kịp đến với bà con khi cây cầu treo mới được hoàn thành ngay trước thềm Quốc khánh. Chỉ cách đây vài tháng, trận lũ dữ ngày 29/5/2025 đã cuốn phăng chiếc cầu cũ, khiến việc đi lại, giao thương của hàng trăm hộ dân bị chia cắt.

Cắt băng khánh thành công trình cầu treo dân sinh Tân Mai, xã Nhôn Mai. Ảnh: Hiền Thương

Giờ đây, cây cầu treo Tân Mai với chiều dài 46m, rộng 1,2m đã vững chãi nối đôi bờ. Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại thiết yếu, công trình còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa, kết nối bản Tân Mai với các bản làng lân cận. Ngày khánh thành, những bước chân đầu tiên của bà con rộn ràng trên nhịp cầu mới, mang theo niềm vui lan tỏa khắp bản làng sau những chuỗi ngày gồng mình chống chọi với thiên tai.

Dẫu sau lũ dữ, cuộc sống còn nhiều bộn bề, nhưng tình yêu hướng về Quốc khánh vẫn đầy ắp trong lòng người dân. Niềm vui ấy hòa cùng không khí Tết Độc lập như tiếp thêm động lực để người dân từng bước vượt qua khó khăn, hướng tới tương lai tươi sáng hơn...

Tin vào ngày mai tươi sáng

Nhìn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên con đường dẫn về xóm Hòa Tây (xã Tương Dương), khó ai hình dung nơi đây từng chìm sâu trong lũ. Giờ đây, 168 hộ dân đã dần ổn định cuộc sống, từng mái nhà rộn rã sắc cờ, đón chào Quốc khánh trong niềm hân hoan.

Người dân xã Tương Dương rạng rỡ trong ngày Quốc khánh. Ảnh: Đình Tuyên

Trên con đường bê tông mới của xóm Hòa Tây, từng tốp thanh niên hăng hái quét dọn, treo cờ; trẻ con chạy lon ton với những chiếc cờ nhỏ trên tay. Không khí rộn rã, tươi vui lan khắp từng mái nhà, từng ngõ nhỏ.

Chuẩn bị cho ngày lễ, bà Vang Thị Phòng (SN 1964) cùng cháu gái của mình cẩn thận treo lá cờ Tổ quốc trước hiên nhà. Bàn tay gầy guộc, chai sạn của bà nâng niu lá cờ, xúc động chia sẻ: “Lũ dữ về gần như nhấn chìm tất cả, bà con xóm Hòa Tây tưởng chừng chẳng thể gượng dậy được. Vậy mà hôm nay, như các cháu thấy, xóm làng đã sáng đẹp trở lại, bà con ai cũng phấn khởi treo cờ, quét dọn lối ngõ để đón lễ lớn của đất nước”.

Bà Vang Thị Phòng (SN 1964) cùng cháu gái rạng rỡ bên sắc cờ Tổ quốc . Ảnh: Đình Tuyên

Rời nhà bà Phòng, trên con đường bê tông chạy dọc xóm, đâu đâu cũng bắt gặp cảnh bà con quét sân, dọn ngõ. Trong căn nhà vừa được sắp xếp gọn gàng, vợ chồng chị Vi Thị Năm (SN 1987) treo lá cờ Tổ quốc trước hiên, tiếng trẻ nhỏ ríu rít vang lên làm không khí thêm ấm áp. Tại mảnh đất Tương Dương hôm nay, dấu vết của lũ dữ dần lùi lại, nhường chỗ cho nhịp sống yên bình và niềm tin vào ngày mới.

“ Xã Tương Dương có 26 khối, bản với 4.345 hộ dân, 18.479 nhân khẩu. Do ảnh hưởng mưa lũ, hoàn lưu bão số 3, địa bàn xã đã bị ngập lụt diện rộng, nhiều khối, bản bị cô lập, chia cắt, thiệt hại nặng nề; trong đó có 2.210 hộ dân bị ảnh hưởng. Ngay sau khi lũ rút, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng và nhân dân đã chung sức khắc phục hậu quả, từng bước ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. Dù khó khăn còn chồng chất nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp, cùng tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên, bà con đang từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Bà Lương Thị Nhung - Phó Chủ tịch UBND xã Tương Dương

Còn tại xã Tam Thái, trên cánh đồng rau sạch Na Tổng, sau những ngày nước lũ phủ trắng đồng, giờ đây sắc xanh cũng dần trở lại bên những luống rau, ruộng ớt.

Người dân ở bản Na Tổng, xã Tam Thái nỗ lực khôi phục lại diện tích canh tác bị ảnh hưởng sau lũ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tất bật dựng lại giàn cho những luống đậu, chị Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1985, ở bản Na Tổng, xã Tam Thái) chia sẻ: "Sau khi lũ rút, diện tích nào còn có thể cứu vãn, bà con dọn sạch rác, dựng lại chái cho cây leo, dặm lại những luống rau bị gãy dập. Diện tích nào hư hại nặng, bà con cải tạo đất, lên luống mới, chuẩn bị gieo trồng cho vụ tiếp theo với kỳ vọng cung ứng rau sạch dịp Tết".

Niềm vui lao động hòa cùng niềm vui Tết Độc lập, khiến bức tranh làng quê thêm rộn ràng. Trong sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc tung bay nơi nơi, người dân vùng tâm lũ càng thêm vững tin vào một ngày mai khi những khó khăn đang dần được đẩy lùi.