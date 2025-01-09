Văn hóa 100.000 đồng quà tặng lễ Quốc khánh 2/9 đã đến tay người dân Người dân cả nước bắt đầu nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh từ ngày 30/8, qua VNeID hoặc tại điểm chi trả địa phương, chậm nhất không quá 15/9.

Bộ Tài chính khởi động chi trả trên toàn quốc

Bộ Tài chính cho biết, sau khi Bộ Chính trị thông qua chủ trương tặng quà 100.000 đồng cho toàn bộ công dân Việt Nam dịp 2/9, nguồn kinh phí đã được chuyển về các địa phương.

Việc chi trả bắt đầu từ hôm nay và hoàn tất trước ngày 2/9. Trường hợp đặc biệt, người dân có thể nhận muộn hơn nhưng không quá ngày 15/9.

Người dân có thể nhận tiền qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp với ứng dụng VNeID hoặc trực tiếp tại điểm chi trả do chính quyền địa phương tổ chức.

Việc phát tiền được thực hiện theo hộ gia đình thường trú, dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc thành viên được ủy quyền sẽ nhận thay, sau đó chuyển lại cho các thành viên khác.

Với người chưa đăng ký thường trú, quà tặng sẽ được trao trực tiếp cho từng cá nhân hoặc người được ủy quyền.

Hiện có 28 ngân hàng cùng 3 ví điện tử đã liên kết với VNeID để phục vụ chi trả. Danh sách ngân hàng gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Vikki Bank, Co-opBank, Techcombank, MSB, BaoViet, ABBank, VPBank, SaigonBank…

Các ví điện tử liên kết bao gồm: Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money.

Không khí nhận quà 2/9 tại các địa phương

Ngày 31/8, nhiều địa phương đã đồng loạt triển khai chi trả. Tại Lạng Sơn, đông đảo người dân có mặt từ sớm tại trụ sở UBND xã, phường để nhận quà. Không khí phấn khởi, trật tự, công tác phát tiền diễn ra nhanh gọn, minh bạch.

Chiều cùng ngày tại Nhà văn hóa thôn Lưu Phái (Thanh Trì, Hà Nội), hàng trăm người dân tập trung để nhận quà. Người dân mang theo giấy tờ tùy thân để cán bộ đối chiếu với danh sách dân cư quốc gia. Công tác phát quà được tổ chức khoa học, công khai, bảo đảm ai cũng được nhận đầy đủ.

Theo cán bộ xã Thanh Trì, việc tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh không chỉ mang giá trị hỗ trợ vật chất, mà còn là lời tri ân, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân. Đây là cách động viên tinh thần, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo không khí ấm áp trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Các địa phương khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, bảo đảm không bỏ sót bất kỳ người dân nào. Món quà tuy nhỏ về giá trị nhưng chứa đựng ý nghĩa gắn kết cộng đồng, giúp người dân cảm nhận rõ sự đồng hành của Nhà nước trong những ngày lễ lớn.