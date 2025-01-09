Thứ Hai, 1/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Văn hóa

100.000 đồng quà tặng lễ Quốc khánh 2/9 đã đến tay người dân

Quốc Duẩn 01/09/2025 09:35

Người dân cả nước bắt đầu nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh từ ngày 30/8, qua VNeID hoặc tại điểm chi trả địa phương, chậm nhất không quá 15/9.

Bộ Tài chính khởi động chi trả trên toàn quốc

Bộ Tài chính cho biết, sau khi Bộ Chính trị thông qua chủ trương tặng quà 100.000 đồng cho toàn bộ công dân Việt Nam dịp 2/9, nguồn kinh phí đã được chuyển về các địa phương.

Việc chi trả bắt đầu từ hôm nay và hoàn tất trước ngày 2/9. Trường hợp đặc biệt, người dân có thể nhận muộn hơn nhưng không quá ngày 15/9.

100.000 đồng quà tặng lễ 2/9 đã đến tay người dân

Người dân có thể nhận tiền qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp với ứng dụng VNeID hoặc trực tiếp tại điểm chi trả do chính quyền địa phương tổ chức.

Việc phát tiền được thực hiện theo hộ gia đình thường trú, dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc thành viên được ủy quyền sẽ nhận thay, sau đó chuyển lại cho các thành viên khác.

Với người chưa đăng ký thường trú, quà tặng sẽ được trao trực tiếp cho từng cá nhân hoặc người được ủy quyền.

Hiện có 28 ngân hàng cùng 3 ví điện tử đã liên kết với VNeID để phục vụ chi trả. Danh sách ngân hàng gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Vikki Bank, Co-opBank, Techcombank, MSB, BaoViet, ABBank, VPBank, SaigonBank…

Các ví điện tử liên kết bao gồm: Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money.

Không khí nhận quà 2/9 tại các địa phương

Ngày 31/8, nhiều địa phương đã đồng loạt triển khai chi trả. Tại Lạng Sơn, đông đảo người dân có mặt từ sớm tại trụ sở UBND xã, phường để nhận quà. Không khí phấn khởi, trật tự, công tác phát tiền diễn ra nhanh gọn, minh bạch.

Đông đảo người dân đến nhận quà của Chính phủ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Kỳ Lừa

Chiều cùng ngày tại Nhà văn hóa thôn Lưu Phái (Thanh Trì, Hà Nội), hàng trăm người dân tập trung để nhận quà. Người dân mang theo giấy tờ tùy thân để cán bộ đối chiếu với danh sách dân cư quốc gia. Công tác phát quà được tổ chức khoa học, công khai, bảo đảm ai cũng được nhận đầy đủ.

Món quà mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, ai nấy đều phấn khởi khi nhận quà. Ảnh: Quỳnh Mai.

Theo cán bộ xã Thanh Trì, việc tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh không chỉ mang giá trị hỗ trợ vật chất, mà còn là lời tri ân, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân. Đây là cách động viên tinh thần, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo không khí ấm áp trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Các địa phương khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, bảo đảm không bỏ sót bất kỳ người dân nào. Món quà tuy nhỏ về giá trị nhưng chứa đựng ý nghĩa gắn kết cộng đồng, giúp người dân cảm nhận rõ sự đồng hành của Nhà nước trong những ngày lễ lớn.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Hào khí ngút trời tại buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hào khí ngút trời tại buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Xử lý nhiều trường hợp lợi dụng xem diễu binh, diễu hành để trục lợi

Xử lý nhiều trường hợp lợi dụng xem diễu binh, diễu hành để trục lợi

Những chiến sĩ Nghệ An trong đội hình diễu binh, diễu hành 2/9

Những chiến sĩ Nghệ An trong đội hình diễu binh, diễu hành 2/9

Đọc tiếp

Hào khí ngút trời tại buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hào khí ngút trời tại buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Xử lý nhiều trường hợp lợi dụng xem diễu binh, diễu hành để trục lợi

Xử lý nhiều trường hợp lợi dụng xem diễu binh, diễu hành để trục lợi

Những chiến sĩ Nghệ An trong đội hình diễu binh, diễu hành 2/9

Những chiến sĩ Nghệ An trong đội hình diễu binh, diễu hành 2/9

Xem thêm Văn hóa

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Văn hóa
      100.000 đồng quà tặng lễ Quốc khánh 2/9 đã đến tay người dân

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO