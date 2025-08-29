Thứ Sáu, 29/8/2025
Pháp luật

Xử lý nhiều trường hợp lợi dụng xem diễu binh, diễu hành để trục lợi

Nguyễn Hương 29/08/2025 18:58

Mấy ngày vừa qua, Công an một số phường trên địa bàn Thủ đô đã xử phạt nhiều trường hợp chiếm chỗ vỉa hè để chèo kéo người dân mua bán chỗ ngồi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Thông tin từ Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó Trưởng Công an phường Ba Đình, Hà Nội, tính đến thời điểm này, Công an phường Ba Đình đã xử lý 6 trường hợp chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán (bán chỗ ngồi), xử phạt số tiền 2,5 triệu đồng/trường hợp.

Công an phường đã mời các trường hợp vi phạm về trụ sở làm việc và yêu cầu các trường hợp này ký cam kết không tái phạm. Đơn vị cũng đã lập biên bản xử phạt 15 trường hợp bán hàng rong với tổng số tiền phạt 3,375 triệu đồng; 2 trường hợp trông giữ phương tiện trái phép với mức phạt tiền 12,5 triệu đồng/trường hợp.

Xử lý nhiều trường hợp lợi dụng xem sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành để trục lợi -0
Công an phường Hoàn Kiếm nhắc nhở người dân giữ gìn trật tự đô thị.

Những ngày này, Công an phường Ba Đình phối hợp với UBND phường duy trì 6 tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè để bán hàng, đặc biệt là chèo kéo bán chỗ ngồi. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị, giữ gìn cảnh quan môi trường. Đối với các hộ kinh doanh mặt đường các tuyến phố có các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, Công an phường tuyên truyền nhắc nhở các hộ này không tăng giá, chèn ép khách hàng.

Theo Trung tá Nguyễn Đoàn Tô, Phó Trưởng Công an phường Hoàn Kiếm, mấy ngày vừa qua, tại một số tuyến phố trên địa bàn phường, nơi có các đoàn trong chương trình sơ duyệt diễu binh, diễu hành đi qua như Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi... đã xảy ra tình trạng người dân tập trung kê ghế, trải vải bạt, áo mưa xuống vỉa hè để chiếm chỗ và chèo kéo mua bán chỗ ngồi.

Ngay sau khi nắm bắt được tình trạng này, Công an phường đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, đồng thời xử lý 1 trường hợp có hành vi xếp ghế ra vỉa hè để mời mua chỗ ngồi tại khu vực vườn hoa bờ hồ Hoàn Kiếm. Công an phường Hoàn Kiếm thường xuyên duy trì 3 tổ công tác tuần tra, kiểm soát nhắc nhở người dân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Xử lý nhiều trường hợp lợi dụng xem sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành để trục lợi -0
Nhiều người dân đã trải bạt, kê ghế tại phố Tràng Tiền để chờ xem lễ tổng duyệt ngày 30/8.

Trước đó, vào tối ngày 27/8 - thời điểm diễn ra lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành, theo ghi nhận của chúng tôi, tại nhiều tuyến phố như Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Hàng Khay..., nhiều người dân đã có mặt xem diễu binh, diễu hành. Tuy nhiên, bên cạnh hình ảnh người dân xếp hàng theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng thì xuất hiện tình trạng một số đối tượng có hành vi xếp ghế, trải bạt giữ chỗ... để bán với giá từ 20.000 đồng-100.000 đồng/chỗ.

Theo cand.com.vn
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/xu-ly-nhieu-truong-hop-loi-dung-xem-dieu-binh-dieu-hanh-de-truc-loi-i779764/
