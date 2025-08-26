Pháp luật Xử lý nghiêm những hành vi gây mất trật tự công cộng trong 2 buổi Tổng hợp luyện A80 Những ngày này, Hà Nội khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ… Từ những con phố sầm uất đến các ngõ ngách của Thủ đô đều ngập tràn không khí hân hoan, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp, vẫn còn có những trường hợp cố tình “thông chốt” đi vào khu vực diễu binh, diễu hành; sử dụng flycam quay phim trái phép cùng một số hình ảnh chen lấn, xô đẩy phản cảm.

Vào các ngày 21 và 24/8/2025, thời điểm diễn ra 2 buổi hợp luyện phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không khí càng thêm rộn rã. Hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về với Thủ đô để theo dõi các khối diễu binh, diễu hành tổng hợp luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Để có được một chỗ ngồi trên những con phố đông đúc, có người phải dạy từ tờ mờ sáng…Tất cả đều háo hức, mong chờ đời các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, mặc dù điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, có lúc hửng nắng, khi lại bất ngờ đổ mưa tầm tả…

Những luống hoa bị dẫm nát.

Trong những khoảnh khắc ấy, xúc động nhất có lẽ là thời điểm khi tiếng hát Quốc ca từ Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vang lên. Vào thời điểm đó, chẳng ai bảo ai, những người dân có mặt ở khu vực xung quanh quảng trường đều đồng loạt cất cao tiếng hát. Đó còn là hình ảnh của những lá cờ đỏ tung bay phấp phới, chào đón các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đi qua, dù đó là đoàn trong nước hay đoàn quốc tế... Trong thời điểm ấy, mỗi người đều có thể cảm nhận được tình yêu đất nước lan toả.

Hình ảnh một số người dân chen lấn, xô đẩy lực lượng làm nhiệm vụ.

Thế nhưng, bên cạnh những hình ảnh đẹp và đầy tự hào, đâu đó vẫn có một số hành vi gây ảnh hưởng không nhỏ đến ANTT và mỹ quan đô thị. Ngày 25/8, theo Công an TP Hà Nội, trong các ngày 21 và 24/8/2025, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm của Thủ đô để theo dõi các khối diễu binh, diễu hành tổng hợp luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp và đầy tự hào, một số hành vi thiếu ý thức của người dân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến ANTT và mỹ quan đô thị.

Rác thải ngập tràn sau buổi tổng hợp luyện.

Sau những buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, ở một số tuyến phố ngập tràn rác; những thảm cỏ xanh mướt; những luống hoa mới trồng để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại của đất nước lại bị ai đó dẫm nát; rồi còn đó là cảnh chen lấn xô đẩy gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh, thậm chí là chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Lễ kỷ niệm là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quy mô lớn, với nhiều hoạt động tập trung, phạm vi triển khai rộng khắp, do đó yêu cầu công tác bảo đảm ANTT đặt ra là rất cao, rất khẩn trương và không được để xảy ra sơ suất.

Để đảm bảo an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, trong 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21 và 24/8, từ 10h00 đến 23h30, hơn 10.000 CBCS lực lượng Công an TP Hà Nội trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến, chốt; hơn 5.000 lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở đã được huy động để triển khai phương án bảo đảm ANTT… Các CBCS Công an thành phố đã không quản nắng mưa, căng mình làm nhiệm vụ, tất cả vì mục tiêu chung là đảm bảo hoạt động diễu binh diễu hành an ninh, an toàn, thông suốt, cho người dân đến xem được thuận lợi, an ninh và an toàn… Thế nhưng, thật đáng buồn khi một bộ phận người dân lại hành xử thiếu văn minh như chen lấn, xô đẩy hàng rào bảo vệ, đánh cãi chửi nhau…

Ngoài những hành vi phản cảm như đã nói ở trên, còn có một vụ án khiến dự luận vô cùng phẫn nộ, đó chính là hành vi ngông cuồng, coi thường pháp luật, "thông chốt" của hai đối tượng khi lao xe máy vào lực lượng thực thi nhiệm vụ làm một cán bộ Cảnh sát cơ động bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi, xương hàm, gãy tay trái và nhiều tổn thương khác.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân (SN: 2007, HKTT: thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Ngày 25/8, Công an TP Hà Nội cho biết, tất cả những trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh hay gây gổ đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở. Thậm chí, một số trường hợp chống người thi hành công vụ đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng đã xử phạt những người cố tình đi vào khu vực cấm, cản trở hoạt động diễu binh, diễu hành; một số trường hợp sử dụng flycam trái phép để quay phim chụp ảnh cũng bị thu giữ thiết bị và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài các biện pháp xử phạt hành chính, cơ quan chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau sự kiện; kêu gọi người dân nâng cao ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh công cộng.

Chỉ còn không ít ngày nữa, sẽ diễn ra buổi tổng duyệt và Lễ kỷ niệm sự kiện thiêng liêng và trọng đại của dân tộc. Yêu nước thật sự bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: giữ gìn cảnh quan, cư xử văn minh, hãy để lại sau lưng những nụ cười và kỷ niệm đẹp, chứ đừng để lại rác, hay những vết giày trên thảm cỏ, luống hoa.

Sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện lòng tự hào và trách nhiệm công dân. Việc một bộ phận nhỏ người dân có hành vi gây mất trật tự đã làm lu mờ phần nào bức tranh đẹp của ngày lễ. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và sự lên án mạnh mẽ từ dư luận, hy vọng trong những ngày diễn ra Tổng duyệt và chính thức, ý thức cộng đồng sẽ được nâng cao để Ngày trọng đại của dân tộc được trọn vẹn ý nghĩa.