Thứ Sáu, 22/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Văn hóa

Tổng hợp luyện lần 2 diễu binh A80 Quốc khánh 2/9/2025 diễn ra khi nào?

Quốc Duẩn 22/08/2025 14:45

Sở GD&ĐT Hà Nội công bố lịch tổng hợp luyện lần 2 cho diễu binh A80 Quốc khánh 2/9/2025, sự kiện chuẩn bị quan trọng trước ngày lễ chính

Lịch tổng hợp luyện lần 2 diễu binh A80

Theo Công văn 3285/SGDĐT-VP năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông báo cụ thể lịch tập luyện phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong kế hoạch tổ chức, các mốc Hợp luyện - Sơ duyệt - Tổng duyệt được triển khai theo từng giai đoạn. Đáng chú ý, tổng hợp luyện lần 2 sẽ diễn ra vào: 20 giờ ngày 24/8/2025 (Chủ nhật).

Tổng hợp luyện lần 2 diễu binh A80 Quốc khánh 2/9/2025 diễn ra khi nào?

Buổi tổng hợp luyện lần 2 có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ để rà soát toàn bộ đội hình tham gia mà còn giúp ban tổ chức kiểm tra tính đồng bộ, an toàn giao thông và công tác an ninh. Đây cũng là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào tổng duyệt và buổi lễ chính thức.

Lộ trình của các khối hợp luyện lần 2 diễu binh A80 Quốc khánh 2/9/2025

Lịch TỔNG HỢP LUYỆN, SƠ DUYỆT, TỔNG DUYỆT, lộ trình DIỄU BINH, DIỄU HÀNH- Ảnh 10.

7 địa điểm đẹp, thuận lợi tại Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành

Tổng hợp luyện DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80: Điều chỉnh thời gian PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG- Ảnh 5.

Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành

Những ĐỊA ĐIỂM LÝ TƯỞNG xem DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80- Ảnh 12.

Bài liên quan

Đọc tiếp

5G Viettel sẽ phủ sóng toàn bộ sự kiện A80

5G Viettel sẽ phủ sóng toàn bộ sự kiện A80

Tin nóng về kế hoạch diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Tin nóng về kế hoạch diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Nghệ An chào đón đoàn tập luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Nghệ An chào đón đoàn tập luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Đọc tiếp

5G Viettel sẽ phủ sóng toàn bộ sự kiện A80

5G Viettel sẽ phủ sóng toàn bộ sự kiện A80

Tin nóng về kế hoạch diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Tin nóng về kế hoạch diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Nghệ An chào đón đoàn tập luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Nghệ An chào đón đoàn tập luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Xem thêm Văn hóa

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Văn hóa
      Tổng hợp luyện lần 2 diễu binh A80 Quốc khánh 2/9/2025 diễn ra khi nào?

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO