Tổng hợp luyện lần 2 diễu binh A80 Quốc khánh 2/9/2025 diễn ra khi nào?

luyện lần 2 diễu binh A80 Quốc khánh 2/9/2025 diễn ra khi nào? Sở GD&ĐT Hà Nội công bố lịch tổng hợp luyện lần 2 cho diễu binh A80 Quốc khánh 2/9/2025, sự kiện chuẩn bị quan trọng trước ngày lễ chính

Lịch tổng hợp luyện lần 2 diễu binh A80

Theo Công văn 3285/SGDĐT-VP năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông báo cụ thể lịch tập luyện phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong kế hoạch tổ chức, các mốc Hợp luyện - Sơ duyệt - Tổng duyệt được triển khai theo từng giai đoạn. Đáng chú ý, tổng hợp luyện lần 2 sẽ diễn ra vào: 20 giờ ngày 24/8/2025 (Chủ nhật).

Buổi tổng hợp luyện lần 2 có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ để rà soát toàn bộ đội hình tham gia mà còn giúp ban tổ chức kiểm tra tính đồng bộ, an toàn giao thông và công tác an ninh. Đây cũng là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào tổng duyệt và buổi lễ chính thức.

Lộ trình của các khối hợp luyện lần 2 diễu binh A80 Quốc khánh 2/9/2025

