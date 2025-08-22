Kinh tế Địa điểm gửi xe máy, ô tô đi xem diễu binh A80 ngày 2/9/2025 UBND TP Hà Nội công bố các thông tin về điểm gửi xe máy, ô tô đi xem diễu binh A80 ngày 2/9/2025

UBND thành phố Hà Nội đã công bố kế hoạch bố trí hàng loạt bãi gửi xe trên địa bàn để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Các điểm gửi xe được chia theo khu vực, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ ôtô khách, ôtô con, đến xe máy và xe đạp.

Cụ thể từng khu vực và các phương tiện được đỗ như sau:

- Khu vực đềpô của tuyến tại Nhổn: Xe khách 30 chỗ trở lên đỗ xe dọc trên các tuyến đường nội bộ (dự kiến được khoảng 100 xe 45 chỗ).

- Bãi đỗ xe của Tổng công ty Vận tải Hà Nội tại ga Nhổn: Xe ôtô con, xe máy, xe đạp (khoảng 700 xe ôtô con).

- Khu đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác (giáp Trường Đại học Công nghiệp): Xe máy, xe đạp.

- Khu đất tại vị trí trung chuyển xe buýt Nhổn: Xe máy, xe đạp.

- Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32): Xe khách, xe ôtô con (khoảng 300 xe ôtô con).

- Lòng đường các tuyến phố (Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông, Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết...): Xe ôtô con (500 xe).

- Bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Giao thông Vận tải: Xe ôtô con, xe máy, xe đạp.

- Trong Bến xe Yên Nghĩa: xe ôtô khách, xe ôtô con (khoảng 150 xe ôtô 45 chỗ).

- Khu đềpô Phú Lương: Xe ôtô khách đỗ dọc trên các tuyến đường nội bộ (dự kiến được khoảng 100 xe 45 chỗ).

- Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyến, đường 19/5 phường Hà Đông: Xe ôtô con (35 xe).

- Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

- Khuôn viên Trường Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn: Xe ôtô con, xe máy, xe đạp.

- Bãi đất trống gần Công ty Thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn Trãi: Xe khách (khoảng 200 xe 45 chỗ).

- Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ: Xe khách, xe ôtô con đỗ cả 2 chiều đường (khoảng 400 xe ôtô con).

- Lòng đường các tuyến phố (Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương...): Xe ôtô con (300 xe).

- Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng: Xe ôtô con, xe máy, xe đạp.

- Khu vực phía Bắc cầu Nhật Tân: Lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại giao đoàn đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ôtô con (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo (đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát)): Xe ôtô con (80 xe).

- Khu vực phía Bắc cầu Chương Dương: Lòng đường Hồng Tiến và Nguyễn Gia Bồng: Xe ôtô con (khoảng 550 xe).

- Các tuyến Phú Hựu, Hoàng Như Tiếp: Xe ôtô con (35 xe).

- Khu vực phía Đông cầu Vĩnh Tuy: Lòng đường Đàm Quang Trung, khu đất trống gần đường Đàm Quang Trung: Xe khách, xe ôtô con (khoảng 200 xe ôtô con và 200 xe ôtô 45 chỗ).

Ngoài các điểm gửi xe, thành phố cũng sắp xếp các tuyến xe buýt trung chuyển, đồng thời tăng cường lực lượng điều tiết giao thông để bảo đảm di chuyển thuận lợi trong những ngày diễn ra lễ kỷ niệm và diễu binh.