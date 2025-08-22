Văn hóa 22 vị trí màn hình LED theo dõi diễu binh, diễu hành ngày 2/9/2025 Tổng hợp 22 vị trí màn hình LED phục vụ người dân theo dõi diễu binh, diễu hành ngày 2/9/2025. Ưu tiên vị trí để cựu chiến binh, người già, phụ nữ, trẻ em theo dõi

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4686 về việc đảm bảo các điều kiện phục vụ nhân dân, du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn, Trưởng Tiểu ban An ninh - Giao thông, được giao chỉ đạo công tác phân luồng, điều tiết giao thông và bảo đảm an ninh trật tự trên toàn tuyến diễu binh, diễu hành.

Lực lượng công an và thanh niên tình nguyện sẽ được bố trí tại các điểm đông người, khu vực khán đài, điểm tập kết và nơi đặt màn hình LED, với ưu tiên vị trí theo dõi cho cựu chiến binh, người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em.

22 màn hình LED đặt tại 18 địa điểm trọng điểm

Để phục vụ đông đảo người dân và du khách, thành phố sẽ lắp đặt 22 màn hình LED cỡ lớn ngoài trời tại 18 vị trí công cộng, chia thành ba tuyến chính và các cửa ngõ Thủ đô:

Tuyến Văn Cao - Quần Ngựa - Kim Mã - Nguyễn Thái Học (07 màn hình)

Hướng đi Văn Cao - Cung Thể thao Quần Ngựa (01 màn hình)

UBND phường Ngọc Hà (01 màn hình)

Ngã 3 Kim Mã - ngõ 294 Kim Mã - Núi Trúc (02 màn hình)

Ngã 3 Kim Mã - Sơn Tây - Nguyễn Thái Học (02 màn hình)

Ngã 4 Trần Phú - Lê Trực (01 màn hình)

Tuyến Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (06 màn hình)

Ngã tư Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng

Ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn

Vườn hoa góc Hàng Bông - Tràng Thi

Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay - Hàng Bài

Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền

Tuyến Lê Duẩn - Ga Hà Nội (01 màn hình)

Đối diện Ga Hà Nội

Các cửa ngõ Thủ đô (08 màn hình tại 06 vị trí)

Công viên Yên Sở

Công viên Long Biên

Công viên Hòa Bình (Bắc Từ Liêm)

Công viên Cầu Giấy (02 phương án)

Vườn hoa Nguyễn Trãi - Hà Đông

Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh): công trình trọng điểm quốc gia với diện tích ngoài trời 20,6 ha, thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Ngoài 22 màn hình lắp đặt mới, Hà Nội còn tận dụng 136 màn hình LED sẵn có tại các điểm công cộng, cơ quan, trường học, sân vận động cùng 127 màn hình xã hội hóa để phục vụ công tác truyền thông, cổ động trực quan cho chuỗi hoạt động kỷ niệm.