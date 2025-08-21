Thứ Năm, 21/8/2025
Hình ảnh video trực tiếp lần đầu hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình từ 11 giờ 30

Quốc Duẩn 21/08/2025 12:10

Hình ảnh video trực tiếp lần đầu hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình từ 11 giờ 30. Quân đội và Công an sẽ hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình tối 21/8.

Hợp luyện lần đầu của các khối Quân đội và Công an

Theo kế hoạch, từ 20h tối 21/8, các khối Quân đội, Công an sẽ hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Trước đó, lực lượng xe pháo đã được đưa vào nội thành trong các tối 18 và 19/8 để chuẩn bị.

Sau buổi hợp luyện này, sẽ còn một buổi hợp luyện nữa (24/8), hai buổi sơ duyệt (27/8) và một buổi tổng duyệt (30/8), trước khi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành chính thức sáng 2/9.

Hình ảnh video trực tiếp lần đầu hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình từ 11 giờ 30

z6929161828427_8abdeb574a3cff3de21f616280761405.jpg
Hình ảnh video trực tiếp lần đầu hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình từ 11 giờ 30
537417656_122134899218820425_2014720173281703801_n.jpg
Nguồn: Facebook
536285220_122134899194820425_929030867640343315_n.jpg
Nguồn: Facebook
536277458_122134898210820425_8598702576936251179_n.jpg
Nguồn: Facebook
535791031_122134898246820425_4157524940661842089_n.jpg
Nguồn: Facebook
535013892_801919162493039_5847316526709622425_n.jpg
Nguồn: Facebook

Cấm đường phục vụ hợp luyện diễu binh từ 11 giờ 30 phút

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện trong ngày 21-8: Bắt đầu từ 11 giờ 30 phút ngày 21-8 đến 3 giờ ngày 22-8.

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm):

Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến đường được tổ chức tạm cấm phương tiện lưu thông:

- Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I: tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

- Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II: tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Đường tập kết vào lễ đài:

Các đơn vị Quân đội tập kết tại các phố Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); công viên Bách Thảo (khối đứng).

Các đơn vị Công an tập kết tại phố Phan Đình Phùng.

Các khối quần chúng nhân dân tập kết tại phố Quán Thánh.

Khối xe pháo tập kết tại khu vực nút giao đường Hùng Vương - phố Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm.

Khối nhân dân tập kết tại đường Bắc Sơn, ngã tư phố Tôn Thất Đàm - đường Độc Lập.

Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài:

Khối nghi trượng sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ trái đi theo tuyến phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ của Quân đội, Quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ, Công an đi theo 4 tuyến đường:

- Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ phải vào phố Lê Hồng Phong - Ngọc Hà đến công viên Bách Thảo.

- Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ trái vào phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi -Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

- Hướng 3: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ phải vào phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã Liễu Giai - Văn Cao đến sân vận động Quần Ngựa.

- Hướng 4: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ trái vào phố Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn đến công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Sau khi đi qua lễ đài thì rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Sau khi đi qua lễ đài thì rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, đến sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối Văn hóa - Thể thao: Sau khi đi qua lễ đài thì đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức).

Tuyến xe tăng, bánh xích: Sau khi đi qua lễ đài thì đi về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tuyến xe bánh lốp:

- Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến phố Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

- Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến phố Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

      Văn hóa
      Hình ảnh video trực tiếp lần đầu hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình từ 11 giờ 30

