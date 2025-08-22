Xã hội Infographic tổng hợp tất cả thông tin về Lễ Diễu binh A80, diễu hành 2/9 Infographic tổng hợp tất cả thông tin về Lễ Diễu binh A80, diễu hành 2/9.

Lịch trình chi tiết Lễ Diễu binh, diễu hành 2/9

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra từ 6h30 đến 10h00 sáng thứ 3, ngày 02/9/2025. Đây là sự kiện cấp quốc gia, quy mô lớn với khoảng 30.000 người tham dự, chưa kể các lực lượng diễu binh, diễu hành.

Trung tâm sự kiện được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, nơi đặt lễ đài chính dành cho đại biểu có giấy mời.

Người dân có thể theo dõi trực tiếp dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua. Để có vị trí thuận lợi, nên có mặt trước 6h sáng.

Ngoài ra, thành phố cũng bố trí 270 màn hình LED cỡ lớn tại nhiều địa điểm công cộng để phục vụ người dân và du khách theo dõi trọn vẹn chương trình.

Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành

Hướng dẫn di chuyển bằng xe buýt đến lễ diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình

Chuẩn bị gì khi đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80?

Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành