Xã hội

Infographic tổng hợp tất cả thông tin về Lễ Diễu binh A80, diễu hành 2/9

Quốc Duẩn 22/08/2025 15:37

Infographic tổng hợp tất cả thông tin về Lễ Diễu binh A80, diễu hành 2/9.

Mục lục

Lịch trình chi tiết Lễ Diễu binh, diễu hành 2/9

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra từ 6h30 đến 10h00 sáng thứ 3, ngày 02/9/2025. Đây là sự kiện cấp quốc gia, quy mô lớn với khoảng 30.000 người tham dự, chưa kể các lực lượng diễu binh, diễu hành.

Trung tâm sự kiện được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, nơi đặt lễ đài chính dành cho đại biểu có giấy mời.

Người dân có thể theo dõi trực tiếp dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua. Để có vị trí thuận lợi, nên có mặt trước 6h sáng.

Ngoài ra, thành phố cũng bố trí 270 màn hình LED cỡ lớn tại nhiều địa điểm công cộng để phục vụ người dân và du khách theo dõi trọn vẹn chương trình.

Lịch trình chi tiết LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH; danh sách các điểm BẮN PHÁO HOA Kỷ niệm 80 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9/2025- Ảnh 4.
Lịch trình chi tiết LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH; danh sách các điểm BẮN PHÁO HOA Kỷ niệm 80 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9/2025- Ảnh 5.
Lịch trình chi tiết LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH; danh sách các điểm BẮN PHÁO HOA Kỷ niệm 80 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9/2025- Ảnh 6.
Lịch trình chi tiết LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH; danh sách các điểm BẮN PHÁO HOA Kỷ niệm 80 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9/2025- Ảnh 9.
Lịch trình chi tiết LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH; danh sách các điểm BẮN PHÁO HOA Kỷ niệm 80 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9/2025- Ảnh 10.

Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành

Cẩm nang 'bỏ túi' khi đi xem LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80- Ảnh 9.

Hướng dẫn di chuyển bằng xe buýt đến lễ diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình

Cẩm nang 'bỏ túi' khi đi xem LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80- Ảnh 10.

Chuẩn bị gì khi đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80?

Cẩm nang 'bỏ túi' khi đi xem LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80- Ảnh 8.

Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành

Cẩm nang 'bỏ túi' khi đi xem LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80- Ảnh 11.

Tổng hợp luyện lần 2 diễu binh A80 Quốc khánh 2/9/2025 diễn ra khi nào?

Tổng hợp luyện lần 2 diễu binh A80 Quốc khánh 2/9/2025 diễn ra khi nào?

8 vị trí vàng cần đến sớm để xem diễu binh, diễu hành A80

8 vị trí vàng cần đến sớm để xem diễu binh, diễu hành A80

      Xã hội
      Infographic tổng hợp tất cả thông tin về Lễ Diễu binh A80, diễu hành 2/9

