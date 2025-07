Pháp luật Xử lý điểm nóng lấn chiếm vỉa hè trên đường Hồ Tông Thốc, cạnh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An Đây là một trong những điểm nóng về tình trạng chiếm dụng vỉa hè để buôn bán, đặt biển quảng cáo, gây mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại khu vực đường Hồ Tông Thốc (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An). Ảnh: P.V

Trong 2 ngày qua, Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đợt ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại khu vực đường Hồ Tông Thốc, đoạn bên cạnh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đây là một trong những điểm nóng về tình trạng chiếm dụng vỉa hè để buôn bán, đặt biển quảng cáo, gây mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành giải tỏa nhiều vật dụng vi phạm. Riêng trong ngày 10/7, lực lượng đã thu giữ 10 biển quảng cáo, 5 ô che nắng, 2 bộ bàn ghế nhựa, 3 quạt, 1 xe đẩy hàng cùng nhiều vật dụng, hàng hóa khác. Đồng thời, đội đã tổ chức cho các hộ kinh doanh tại khu vực ký cam kết không tái phạm.

Riêng trong ngày 10/7, Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã tiến hành giải tỏa nhiều vật dụng vi phạm. Ảnh: P.V

Theo đại diện Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An, sau đợt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, đơn vị đã bàn giao lại địa bàn cho UBND phường Vinh Phú tiếp tục quản lý, nhằm duy trì tình hình trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên phối hợp kiểm tra, theo dõi và cập nhật tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè tái diễn.