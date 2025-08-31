Văn hóa CAHN cập nhật lịch cấm đường Hà Nội ngày 1/9 để phục vụ diễu binh, diễu hành CAHN cập nhật lịch cấm đường Hà Nội ngày 1/9 phục vụ đại lễ A80. Thời gian cấm đường, phân luồng giao thông: Bắt đầu từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9

Theo Công an TP. Hà Nội, Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra từ 6h30' ngày 2/9.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình, Công an TP. Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

Công an Hà Nội sẽ tổ chức cấm đường từ 18h ngày 1/9. Ảnh: Hoàng Hà

Thời gian cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường: Bắt đầu từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9. Lịch cấm đường lùi lại 4 tiếng so với kế hoạch trước đó.

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện:

Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến đường tổ chức tạm cấm theo loại phương tiện:

Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai 1 (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để): tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe khắc phục sự cố).

Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai 1 đến đường Vành đai 2 (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để): tạm cấm đối với các ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông:

Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai 2 đến Vành đai 3: Hạn chế lưu thông đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 2: Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

Đối với một số tuyến đường từ Vành đai 3 hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18): Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm).

Không dừng, đỗ phương tiện trên các tuyến đường tổ chức cấm và tạm cấm các phương tiện lưu thông.

Trong thời gian tổ chức cấm đường, hạn chế phương tiện, các phương tiện di chuyển ra sao?

Trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm, việc tổ chức cấm đường và hạn chế phương tiện sẽ được áp dụng tại một số khu vực trọng yếu. Để đảm bảo giao thông thông suốt, các phương tiện cần tuân thủ theo các hướng dẫn sau:

Các ô tô thuộc diện tạm cấm lưu thông từ quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hướng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sẽ được định hướng di chuyển qua cầu Thanh Trì, sau đó tiếp tục lên đường Vành đai III trên cao, qua nút giao Đỗ Mười để vào cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Đối với các xe từ các tỉnh phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh di chuyển đến các tỉnh phía Bắc, Tây hoặc Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, có thể lựa chọn một trong hai lộ trình sau: đi theo cầu Phù Đổng, qua cầu Thanh Trì, lên Vành đai III trên cao, qua cầu Thăng Long và vào tuyến Võ Văn Kiệt; hoặc từ quốc lộ 5 rẽ vào Nguyễn Đức Thuận, qua đường dẫn cầu Thanh Trì, đi cầu Phù Đổng để lên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và tiếp tục vào cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên để đến các tỉnh miền núi phía Bắc.

Các xe từ các tỉnh phía Bắc như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ muốn đi đến các tỉnh phía Nam như Ninh Bình, Thanh Hóa sẽ di chuyển theo lộ trình: Quốc lộ 2, vào tuyến Võ Văn Kiệt, qua cầu Thăng Long, lên Vành đai III trên cao, qua nút giao Đỗ Mười để vào cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Đối với ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên, khi lưu thông trên tuyến Vành đai III trên cao sẽ bị hạn chế rẽ xuống các nút giao trên các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển. Các tài xế cần tuân thủ nghiêm ngặt sự điều hành và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Công an Hà Nội khuyến nghị người dân từ các tỉnh, thành phố đến Thủ đô tham dự sự kiện nên sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tàu điện trên cao. Tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông (từ ga Yên Nghĩa đến ga Cát Linh) và tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội (từ ga Nhổn đến ga Cầu Giấy) là những lựa chọn thuận tiện. Ngoài ra, người dân có thể đi bộ trên một số tuyến phố thuộc các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình.

Lực lượng chức năng đề nghị người dân tuân thủ hướng dẫn, chỉ đứng trên vỉa hè, không chen lấn hoặc tràn xuống lòng đường gây cản trở các đoàn diễu hành. Khi kết thúc sự kiện, mọi người cần ra về một cách trật tự và tuân theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.