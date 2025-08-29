Thứ Sáu, 29/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt bảo vệ A80

X. Mai 29/08/2025 06:26

Ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003, trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

‎Trước đó, khoảng 21h40 ngày 27/8, tổ công tác của Công an phường Láng làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 tại khu vực đường Láng - Trần Duy Hưng phát hiện Nguyễn Xuân Khải điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Láng (hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy).

Tạm giữ hình sự đối tượng vi phạm giao thông, chống người thi hành công vụ tại chốt bảo vệ A80 -0
Đối tượng Nguyễn Xuân Khải tại cơ quan Công an.

Cán bộ Công an phường đã ra tín hiệu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành, tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường làm cả hai người ngã ra đường. Tổ công tác của Công an phường đã khống chế, bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối tượng có kết quả 0,572 mg/l khí thở.

Tạm giữ hình sự đối tượng vi phạm giao thông, chống người thi hành công vụ tại chốt bảo vệ A80 -0
Nguyễn Xuân Khải.

‎‎Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Khải về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cand.com.vn
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/tam-giu-hinh-su-doi-tuong-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-tai-chot-bao-ve-a80-i779665/
Copy Link
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/tam-giu-hinh-su-doi-tuong-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-tai-chot-bao-ve-a80-i779665/

Bài liên quan

Đọc tiếp

Infographic tổng hợp tất cả thông tin về Lễ Diễu binh A80, diễu hành 2/9

Infographic tổng hợp tất cả thông tin về Lễ Diễu binh A80, diễu hành 2/9

Địa điểm gửi xe máy, ô tô đi xem diễu binh A80 ngày 2/9/2025

Địa điểm gửi xe máy, ô tô đi xem diễu binh A80 ngày 2/9/2025

Đọc tiếp

Infographic tổng hợp tất cả thông tin về Lễ Diễu binh A80, diễu hành 2/9

Infographic tổng hợp tất cả thông tin về Lễ Diễu binh A80, diễu hành 2/9

Địa điểm gửi xe máy, ô tô đi xem diễu binh A80 ngày 2/9/2025

Địa điểm gửi xe máy, ô tô đi xem diễu binh A80 ngày 2/9/2025

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt bảo vệ A80

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO