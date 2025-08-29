Thứ Sáu, 29/8/2025
Thời tiết Hà Nội ngày 30/8 có thể mưa lớn trong buổi tổng duyệt A80

Quốc Duẩn 29/08/2025 16:20

Thời tiết Hà Nội ngày 30/8 có thể mưa lớn buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình, người dân đi xem cần mang theo áo mưa.

Sáng 30/8 lúc 6h30, Hà Nội sẽ tổ chức Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) tại Quảng trường Ba Đình cùng nhiều tuyến phố trung tâm.

Sáng 30/8: TỔNG DUYỆT DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội trong ngày tổng duyệt A80 có khả năng mưa khá cao:

Buổi sáng: có mưa rào và dông, xác suất 60-70%, nhiệt độ 26-31°C.

Buổi chiều: mưa vừa đến mưa to, xác suất 70-80%, nhiệt độ 26-27°C.

Ban đêm: mưa vừa, mưa to kèm dông, xác suất 70-80%, nhiệt độ 24-25°C.

Thời tiết Hà Nội có thể mưa lớn buổi tổng duyệt A80

Người dân khi ra đường tham dự và theo dõi diễu binh, diễu hành nên mang theo áo mưa, vật dụng che chắn để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Mưa lớn trên diện rộng từ Bắc Bộ đến miền Trung

Trung tâm khí tượng dự báo, từ tối 29/8 đến 31/8:

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: mưa to đến rất to, tổng lượng 150-350 mm, cục bộ trên 600 mm.

Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng: phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 400 mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi, sườn dốc.

Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt bảo vệ A80

Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt bảo vệ A80

Xử lý nghiêm những hành vi gây mất trật tự công cộng trong 2 buổi Tổng hợp luyện A80

Xử lý nghiêm những hành vi gây mất trật tự công cộng trong 2 buổi Tổng hợp luyện A80

Infographic tổng hợp tất cả thông tin về Lễ Diễu binh A80, diễu hành 2/9

Infographic tổng hợp tất cả thông tin về Lễ Diễu binh A80, diễu hành 2/9

Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt bảo vệ A80

Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt bảo vệ A80

Xử lý nghiêm những hành vi gây mất trật tự công cộng trong 2 buổi Tổng hợp luyện A80

Xử lý nghiêm những hành vi gây mất trật tự công cộng trong 2 buổi Tổng hợp luyện A80

Infographic tổng hợp tất cả thông tin về Lễ Diễu binh A80, diễu hành 2/9

Infographic tổng hợp tất cả thông tin về Lễ Diễu binh A80, diễu hành 2/9

