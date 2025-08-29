Kinh tế Từ chiều nay 29/8: Hà Nội lại đón đợt mưa dông mạnh Trung tâm Khí tượng cảnh báo chiều tối và đêm 29/8, Hà Nội cùng nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông mạnh, nguy cơ kèm lốc, sét, gió giật.

Mưa dông tiến vào nội thành Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh vệ tinh và radar thời tiết trong 3 giờ qua ghi nhận mây đối lưu phát triển tại khu vực Bắc Ninh và đang dịch chuyển về nội thành Hà Nội.

Trong khoảng 30 phút đến 3 giờ tới, nhiều phường như Phúc Lợi, Long Biên, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, Kim Liên… có thể xuất hiện mưa rào và dông. Phạm vi mưa dông có thể mở rộng sang các xã, phường khác. Trong cơn dông, người dân cần cảnh giác nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết thời tiết chiều và đêm 29/8

Hà Nội

Nhiệt độ: thấp nhất 23–25°C, cao nhất 29–31°C.

Thời tiết: nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, buổi tối và đêm cục bộ có mưa to. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ: thấp nhất 22–25°C, có nơi dưới 21°C; cao nhất 29–32°C, có nơi trên 32°C.

Thời tiết: ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có điểm mưa to. Khả năng đi kèm lốc, sét, mưa đá.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ: thấp nhất 22–25°C; cao nhất 29–32°C.

Thời tiết: nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Khu vực trung du, đồng bằng có thể mưa vừa đến mưa rất to.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ: thấp nhất 22–25°C; cao nhất 29–32°C.

Thời tiết: ngày mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa đến mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ: thấp nhất 23–26°C; cao nhất 31–34°C.

Thời tiết: ngày mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa to đến rất to kèm dông. Gió tây đến tây nam cấp 3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ: thấp nhất 19–22°C; cao nhất 26–29°C.

Thời tiết: nhiều mây, chiều và đêm mưa rào rải rác, cục bộ có mưa lớn. Gió tây đến tây nam cấp 2–3.

Nam Bộ

Nhiệt độ: thấp nhất 23–26°C; cao nhất 29–32°C, có nơi trên 32°C.

Thời tiết: chiều và đêm mưa rào nhiều nơi, có điểm mưa rất to. Gió tây nam cấp 2–3.

TP.HCM

Nhiệt độ: thấp nhất 24–26°C; cao nhất 30–33°C.

Thời tiết: nhiều mây, chiều và đêm mưa rào, dông rải rác, có điểm mưa lớn. Gió tây nam cấp 2–3.

Cảnh báo đi kèm

Chuyên gia khí tượng lưu ý, trong các cơn mưa dông trên cả nước có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần hạn chế ra ngoài khi mưa lớn, đặc biệt ở khu vực dễ ngập úng hoặc có nguy cơ sạt lở.