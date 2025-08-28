Xã hội Những chiến sĩ Nghệ An trong đội hình diễu binh, diễu hành 2/9 Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sẽ chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành có quy mô lớn, quy tụ hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ và đại diện các tầng lớp nhân dân. Trong đội hình hùng tráng ấy, có nhiều người con quê hương Nghệ An - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi luôn sản sinh ra những thế hệ thanh niên kiên trung, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.

Từ ký ức tuổi thơ đến con đường binh nghiệp

Trung úy Trịnh Xuân Thơ - cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế), là một trong những gương mặt tiêu biểu tham gia diễu binh dịp này.

Gặp chúng tôi sau đợt Tổng hợp luyện lần 2 ở Quảng trường Ba Đình, Thơ tự hào khi nhắc đến quê mình. “Tôi sinh ra ở Cửa Lò, Nghệ An - miền biển tràn đầy sức sống và cũng là mảnh đất thấm đẫm tinh thần cách mạng”, Thơ nói.

Trung úy Trịnh Xuân Thơ (giữa) và đồng đội trong Khối sĩ quan biên phòng. Ảnh: Hồ Viết Thịnh

Chàng lính biên phòng kể thêm, ngay từ nhỏ, Thơ đã được nuôi dưỡng trong những câu chuyện bà, mẹ kể về Bác Hồ và về truyền thống của quê hương. Những ký ức giản dị ấy đã sớm thắp trong anh ngọn lửa yêu nước, thôi thúc anh lựa chọn con đường quân ngũ.

Năm 2017, anh nhập ngũ, bắt đầu hành trình quân nhân ở Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng. Trải qua những ngày rèn luyện gian khổ, Thơ đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp binh nghiệp lâu dài, theo học tại Trường Cao đẳng Trinh sát TC2, trở thành sĩ quan chuyên nghiệp.

Khi được giao nhiệm vụ tham gia đội hình diễu binh, Trung úy Thơ coi đây là vinh dự lớn lao. Anh kể rằng, những ngày tập luyện giữa cái nắng oi nồng miền Bắc tháng 7, nhiệt độ nền đất lên tới 60 độ C, mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng cả đơn vị đều nỗ lực khắc phục. Các chiến sĩ thường động viên nhau: “Mồ hôi hôm nay chính là niềm tự hào ngày mai”.

Trong khối Hải quân có sự góp mặt của Đại úy Hồ Văn Tâm, công tác tại Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân. Sinh ra ở miền Trung nắng gió, Tâm lớn lên cùng những câu chuyện quân ngũ từ cha - một cựu binh hải quân. Hình ảnh những con tàu vươn khơi, những vùng biển đảo xa xôi đã in sâu trong ký ức tuổi thơ, để rồi trở thành động lực để anh khoác lên mình bộ quân phục trắng của lính biển.

Đại úy Hồ Văn Tâm. Ảnh: Hồ Viết Thịnh

Tham gia khối đứng sĩ quan hải quân trong lễ diễu binh, Tâm ý thức rõ trách nhiệm của bản thân. Gần 10 tháng tập trung huấn luyện xa nhà, phía sau anh là người vợ trẻ và gia đình luôn động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần.

Tâm chia sẻ, trong những ngày nắng nóng gay gắt ở Sơn Tây, đứng nghiêm suốt 4-5 giờ đồng hồ, cơ thể đau nhức, tê dại, chỉ có ý chí mới giúp chúng tôi vượt qua. Đồng đội nhắc nhau: Ai ngã thì có người đỡ, người trước ngã, người sau tiến lên.

“Khối đứng thường nói vui, đứng nghiêm sao cho kiến cắn không được gãi, con gái đi qua không được nhìn. Đúng là phải như thế trong quá trình luyện tập mới bản lĩnh như vậy được”, Tâm nói.

Trong những tháng ngày luyện tập, Tâm vẫn nhớ đến những chai nước, những chùm nhãn ngọt được người dân đem tặng các chiến sĩ. Chàng lính hải quân bảo, đó là sự gắn bó, tiếp sức giữa hậu phương và tiền tuyến ngay trong những ngày luyện tập.

Tổ quốc luôn được đặt lên hàng đầu

Cùng đơn vị với Hồ Văn Tâm là Thượng úy, Quân nhân chuyên nghiệp Phan Bá Lam, thuộc khối xe pháo Quân chủng Hải quân. Lam lớn lên trên vùng quê khắc nghiệt gió Lào miền Trung. Hình ảnh người chiến sĩ Hải quân canh giữ biển, đảo từ lâu đã trở thành biểu tượng trong lòng anh, thôi thúc chọn lựa gắn bó đời mình với quân ngũ.

Thượng úy, Quân nhân chuyên nghiệp Phan Bá Lam bên chiếc xe sẽ tham gia diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9. Ảnh: Hồ Viết Thịnh

Nói về cảm xúc khi được triệu tập tham gia nhiệm vụ A80, ánh mắt Thượng uý Lam ánh lên sự tự hào. Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, khuôn mặt anh lại trầm buồn. Anh khoe, vợ anh vừa sinh con thứ hai, nhưng anh vẫn chưa kịp về dự đầy tháng con. Dù vậy, với anh trách nhiệm với Tổ quốc luôn được đặt lên hàng đầu.

Thượng uý, Quân nhân chuyên nghiệp Phan Bá Lam kể rằng, trong huấn luyện, khó khăn lớn nhất là thời tiết thất thường, song toàn đơn vị đã cùng nhau khắc phục. Sau giờ tập, các chiến sĩ từ khắp 3 miền coi nhau như anh em, chia sẻ từng ly nước, từng nỗi niềm gia đình, biến khó khăn thành tình đồng đội sâu nặng.

Những chiến sĩ đang tích cực tập luyện, tập trung tinh thần cao nhất cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Hồ Viết Thịnh

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân, mà còn khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn mới.

Trong đội hình ấy, những người con xứ Nghệ như Trung úy Trịnh Xuân Thơ, Đại úy Hồ Văn Tâm hay Thượng úy Phan Bá Lam không chỉ đại diện cho riêng quê hương mình, mà còn là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ trẻ Việt Nam: Được nuôi dưỡng trong truyền thống, trưởng thành trong rèn luyện và sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ Tổ quốc giao phó.

Mỗi bước chân đi qua Quảng trường Ba Đình ngày 2/9 sẽ là lời nhắc nhở về lịch sử 80 năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, đồng thời là thông điệp gửi tới bạn bè quốc tế: Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập, hòa bình, phát triển.