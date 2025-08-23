Xã hội Hai nữ quân nhân Nghệ An tự hào với nhiệm vụ A80 Sau những giờ luyện tập hăng say trên thao trường tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4, Miếu Môn (Hà Nội), chúng tôi có cuộc trò chuyện với hai nữ quân nhân của Xưởng X265, Cục Quân khí, hiện đang tham gia luyện tập chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Những ngày này ở miền Bắc, khi thì nắng vàng chói chang rực rỡ, khi lại mưa đổ vội vã bất chợt. Trên thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ hăng say luyện tập chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày hội non sông - 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Màu áo đa sắc của các khối diễu binh với tiếng nói, cười rôm rả… tô điểm cho thao trường thêm phần rộn ràng. Trong không khí ấy, “không lạc mô được cái giọng Nghệ”, chúng tôi gặp Thùy Linh và Thanh Tâm là quân nhân của Xưởng X265, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Ở đơn vị, Thùy Linh là nhân viên Tài chính, còn Thanh Tâm là nhân viên Quân y. Khi được đơn vị thông báo về việc lựa chọn quân nhân tham gia diễu binh A80, hai bạn đã không chần chừ, đăng ký ngay.

Thùy Linh tham gia khối nữ chiến sĩ Thông tin. Lần đầu tham gia nhiệm vụ diễu binh nên thời gian đầu, Thuỳ Linh chưa quen với cường độ. Tập luyện dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, có những hôm nhiệt độ trên đường sân tập lên tới 39-40 độ C, nhất là các khung giờ cao điểm, Linh rất mệt. Tuy nhiên, nữ chiến sĩ trẻ luôn xác định rõ nhiệm vụ, giữ vững tinh thần, nỗ lực từng ngày, dần dần bắt nhịp với cường độ huấn luyện cao.

Ảnh: Hoàng Anh

Thùy Linh xúc động tâm sự: “Vất vả” nhất là nhớ và thương “khối nghỉ hè”, hai cháu còn nhỏ quá. Tôi có một cháu gần 4 tuổi và một cháu năm nay lên lớp 1. Ngay trước khi lên đường, vợ chồng tôi đã nhờ “khối nghỉ hưu” phụ giúp trông các cháu trong thời gian đi huấn luyện. Tôi nhận nhiệm vụ đặc biệt nên ông bà rất tự hào, động viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ, còn các cháu cứ để ông bà lo. Đây là lần đầu tiên xa mẹ trong thời gian dài, nhưng các con tôi rất ngoan và nghe lời ông bà.

Còn với Thanh Tâm đi trong khối nữ chiến sĩ Quân nhạc, đã từng tham gia diễu binh trong nhiệm vụ A50. Thế nhưng, lần trở lại với nhiệm vụ A80 là một trải nghiệm hoàn toàn khác. “So với các kỳ trước, đợt này có số lượng chiến sĩ đông hơn, yêu cầu cao hơn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn. Có những buổi tập, nhiều bạn ngất xỉu vì quá mệt. Dù vậy, không ai bỏ cuộc, toàn khối vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Thanh Tâm chia sẻ.

Mỗi bước chân đều tăm tắp, mỗi ánh mắt kiên định trên sân tập; giữa cái nắng cháy da, vượt qua những chấn thương, những giọt mồ hôi mặn chát… là minh chứng cho tinh thần thép của những chiến sĩ Quân khí. Không cần lời hoa mỹ, không cần ống kính phô trương, họ đang thực hiện sứ mệnh thiêng liêng trong ngày hội lớn của dân tộc bằng chính bước chân của lòng tự hào và trái tim yêu nước nồng nàn của những người con xứ Nghệ.