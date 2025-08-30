Giữ bình yên biên cương, cùng nhân dân vui đón Tết độc lập

Tại Đồn Biên phòng Mường Ải, việc trực sẵn sàng chiến đấu luôn được duy trì nghiêm ngặt. Đặc biệt, trước, trong và sau dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, công tác này lại càng được tăng cường. Ảnh: Hoài Thu Thượng tá Nguyễn Đình Viên - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Ải cho biết, đơn vị quản lý, bảo vệ hơn 51 km đường biên, 9 mốc quốc giới; 5 cặp cọc dấu; quản lý địa bàn xã Mường Típ gồm 15 bản với hơn 6.400 nhân khẩu. Người dân các xã vùng cao Nghệ An có truyền thống tổ chức các hoạt động đón Tết Độc lập mỗi dịp đất nước kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9. Dịp này, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tuần tra khép kín đường biên, mốc giới; triển khai bám, nắm tình hình địa bàn để nhân dân vui đón các ngày lễ lớn của dân tộc được bình yên, vui vẻ. Ảnh: Hoài Thu Đồn Biên phòng Mường Ải cũng như các đơn vị Bộ đội Biên phòng khác trên toàn tỉnh luôn được quán triệt duy trì tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu và chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy; chủ động xử lý các tình huống thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Ảnh: Hoài Thu Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Ải hành quân bảo vệ đường biên cột mốc. Ảnh: Hoài Thu Chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Ải treo cờ Tổ quốc cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương chào đón dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025. Ảnh: Hoài Thu Chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Ải gặp gỡ cán bộ thôn, bản tuyên truyền thực hiện các nội dung bảo vệ an ninh biên giới dịp Tết độc lập. Ảnh: Hoài Thu Trên địa bàn xã Tam Thái, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp cũng thực hiện chế độ sẵn sàng chiến đấu kết hợp công tác chuẩn bị cho diễn tập quân sự. Ảnh: Hoài Thu Thượng tá Trương Tân Biên - Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Hợp cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, đặc biệt là từ đầu tháng 8/2025, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt tuần tra, tổ chức hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tuyên truyền vận động 25 hộ/76 khẩu di dời đến nơi an toàn phòng tránh sạt lở; khắc phục hậu quả sau lốc xoáy; di dời tài sản, khắc phục hậu quả cho nhân dân và các trường học trên địa bàn. Ảnh: Hoài Thu Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp làm cầu tạm qua suối hỗ trợ người dân đi lại, sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hoài Thu “Ngoài tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, xử lý kịp thời, đúng chủ trương, đối sách các vụ việc xảy ra, đơn vị còn góp phần cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng biên giới hòa bình, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đường biên giới, mốc quốc giới. Trong ảnh: Cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang ở xã Tam Thái tham gia đi bộ, chào cờ đầu tuần nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9/2025. Ảnh: Hoài Thu Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An cho biết: Cơ quan Ban Chỉ huy và các đơn vị cơ sở duy trì nghiêm chế độ trực và sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống, trong đó duy trì 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia tại các đơn vị đồn biên phòng. Thành lập các đội cơ động tại cơ quan Ban Chỉ huy các đồn Biên phòng để xử lý khi có tình huống đột xuất xảy ra. Ảnh: Hải Thượng Đại tá Hồ Quyết Thắng cũng nhấn mạnh: Các đơn vị cơ sở còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nước Bạn (Lào) chủ động nắm chắc mọi tình hình từ sớm, từ xa; tăng cường công tác tuần tra song phương trên biên giới; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, tuyệt đối không để phát sinh các điểm nóng trên biên giới… dịp trước, trong và sau Lễ. Ảnh: Hoài Thu
