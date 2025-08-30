Kinh tế

Giữ bình yên biên cương, cùng nhân dân vui đón Tết độc lập

Để góp phần cùng nhân dân vùng cao chào đón ngày hội lớn của non sông, các đơn vị Bộ đội Biên phòng ngay từ tháng Tám đã tăng cường triển khai nhiều hoạt động giữ vững an ninh, bình yên biên giới trước, trong và sau lễ.