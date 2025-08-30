Thứ Bảy, 30/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Giữ bình yên biên cương, cùng nhân dân vui đón Tết độc lập

Hoài Thu 30/08/2025 10:20

Để góp phần cùng nhân dân vùng cao chào đón ngày hội lớn của non sông, các đơn vị Bộ đội Biên phòng ngay từ tháng Tám đã tăng cường triển khai nhiều hoạt động giữ vững an ninh, bình yên biên giới trước, trong và sau lễ.

z6908453113440_37d0342959ade50e1c1e64bb87ef2a56(1).jpg
Tại Đồn Biên phòng Mường Ải, việc trực sẵn sàng chiến đấu luôn được duy trì nghiêm ngặt. Đặc biệt, trước, trong và sau dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, công tác này lại càng được tăng cường. Ảnh: Hoài Thu
z6908453121713_bd69f5f9cf2acf9a56bf2084294e577b.jpg
Thượng tá Nguyễn Đình Viên - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Ải cho biết, đơn vị quản lý, bảo vệ hơn 51 km đường biên, 9 mốc quốc giới; 5 cặp cọc dấu; quản lý địa bàn xã Mường Típ gồm 15 bản với hơn 6.400 nhân khẩu. Người dân các xã vùng cao Nghệ An có truyền thống tổ chức các hoạt động đón Tết Độc lập mỗi dịp đất nước kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9. Dịp này, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tuần tra khép kín đường biên, mốc giới; triển khai bám, nắm tình hình địa bàn để nhân dân vui đón các ngày lễ lớn của dân tộc được bình yên, vui vẻ. Ảnh: Hoài Thu
z6908453140534_f6180b3a896a16c5bc6c8afb3b2a4ec0.jpg
Đồn Biên phòng Mường Ải cũng như các đơn vị Bộ đội Biên phòng khác trên toàn tỉnh luôn được quán triệt duy trì tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu và chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy; chủ động xử lý các tình huống thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Ảnh: Hoài Thu
z6908453143094_fc53c74176082e91eb5d54aea0c53dfe-3fab1087927ef5578ee3fa90cf4a754c.jpg
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Ải hành quân bảo vệ đường biên cột mốc. Ảnh: Hoài Thu
z6908453018757_dee20b5f96251668aaa0d6bf2de67389.jpg
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Ải treo cờ Tổ quốc cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương chào đón dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025. Ảnh: Hoài Thu
Chỉ huy Đồn BP Mường Ải
Chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Ải gặp gỡ cán bộ thôn, bản tuyên truyền thực hiện các nội dung bảo vệ an ninh biên giới dịp Tết độc lập. Ảnh: Hoài Thu
Đồn Tam Hợp đào
Trên địa bàn xã Tam Thái, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp cũng thực hiện chế độ sẵn sàng chiến đấu kết hợp công tác chuẩn bị cho diễn tập quân sự. Ảnh: Hoài Thu
đồn TH
Thượng tá Trương Tân Biên - Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Hợp cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, đặc biệt là từ đầu tháng 8/2025, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt tuần tra, tổ chức hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tuyên truyền vận động 25 hộ/76 khẩu di dời đến nơi an toàn phòng tránh sạt lở; khắc phục hậu quả sau lốc xoáy; di dời tài sản, khắc phục hậu quả cho nhân dân và các trường học trên địa bàn. Ảnh: Hoài Thu
Đồn Tam Hợp làm cầu tạm qua suối
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp làm cầu tạm qua suối hỗ trợ người dân đi lại, sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hoài Thu
2-bd0a1ebb6047c5d3ad02eee3de8ac422.png
“Ngoài tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, xử lý kịp thời, đúng chủ trương, đối sách các vụ việc xảy ra, đơn vị còn góp phần cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng biên giới hòa bình, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đường biên giới, mốc quốc giới. Trong ảnh: Cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang ở xã Tam Thái tham gia đi bộ, chào cờ đầu tuần nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9/2025. Ảnh: Hoài Thu
BP diễn tâpk
Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An cho biết: Cơ quan Ban Chỉ huy và các đơn vị cơ sở duy trì nghiêm chế độ trực và sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống, trong đó duy trì 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia tại các đơn vị đồn biên phòng. Thành lập các đội cơ động tại cơ quan Ban Chỉ huy các đồn Biên phòng để xử lý khi có tình huống đột xuất xảy ra. Ảnh: Hải Thượng
z6908455004421_7a1fd1d26e9dea7834f7f3c83997fec7.jpg
Đại tá Hồ Quyết Thắng cũng nhấn mạnh: Các đơn vị cơ sở còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nước Bạn (Lào) chủ động nắm chắc mọi tình hình từ sớm, từ xa; tăng cường công tác tuần tra song phương trên biên giới; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, tuyệt đối không để phát sinh các điểm nóng trên biên giới… dịp trước, trong và sau Lễ. Ảnh: Hoài Thu

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nghệ An tham gia Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc"

Nghệ An tham gia Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc"

Nghệ An khai mạc trưng bày chuyên đề "Việt Nam - Hồ Chí Minh: Từ mùa Thu độc lập đến kỷ nguyên vươn mình"

Nghệ An khai mạc trưng bày chuyên đề "Việt Nam - Hồ Chí Minh: Từ mùa Thu độc lập đến kỷ nguyên vươn mình"

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Giữ bình yên biên cương, cùng nhân dân vui đón Tết độc lập

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO