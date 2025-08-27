Xã hội Nghệ An tham gia Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" Không gian trưng bày của tỉnh Nghệ An tại Triển lãm có chủ đề “Trầm tích và khát vọng sông Lam”, giới thiệu nét văn hóa, lịch sử, truyền thống cùng những thành tựu nổi bật trong giai đoạn đổi mới.

Từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Thủ đô Hà Nội), Nghệ An chính thức tham gia Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Đây là sự kiện trọng điểm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Toàn cảnh gian trưng bày của tỉnh Nghệ An tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Ảnh: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An

Gian trưng bày của Nghệ An có diện tích 330m², đặt tại tầng 1, sảnh 6 trong phân khu “Tỉnh giàu nước mạnh”. Lấy cảm hứng từ dòng sông Lam – biểu tượng kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, đồng thời là dòng chảy lưu giữ ký ức cộng đồng cùng tinh thần sáng tạo bền bỉ của người xứ Nghệ, chủ đề “Trầm tích và khát vọng sông Lam” tái hiện hành trình bồi đắp, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của vùng đất bên dòng sông Lam kiên cường, bất khuất.

Không gian trưng bày của tỉnh Nghệ An được đặt tại tầng 1, sảnh 6 của Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Ảnh: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An

Không gian trưng bày của tỉnh Nghệ An được thiết kế theo trục Cội nguồn – Thành tựu – Khát vọng, gồm ba khu vực chính: - “Cội nguồn Quê Bác”: Không gian mở mộc mạc, tái hiện vẻ đẹp làng quê Việt, nơi nuôi dưỡng tuổi thơ và khát vọng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - “80 năm vươn mình cùng dân tộc”: Hành trình xuyên suốt chiều dài lịch sử, được thể hiện như một dòng chảy thời gian sống động, phản ánh những dấu ấn nổi bật của Nghệ An trong 80 năm qua. - “Khát vọng sông Lam”: Điểm nhấn cuối cùng, tượng trưng cho tương lai, nơi khát vọng vươn mình và tầm nhìn phát triển của Nghệ An được thể hiện rõ nét.

Gian trưng bày kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại thông qua hình ảnh, hiện vật, sản phẩm đặc trưng cùng các giải pháp công nghệ như infographic, thực tế ảo, mô phỏng kiến trúc – cảnh quan.

Một góc tại không gian trưng bày “Trầm tích và khát vọng sông Lam” của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Ảnh: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An

Bên cạnh đó, Nghệ An còn tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa, giới thiệu đặc sản, sản phẩm OCOP và thủ công mỹ nghệ tiêu biểu.

Không gian triển lãm của Nghệ An được kỳ vọng sẽ mang đến cho công chúng một “bức tranh thu nhỏ” về một Nghệ An năng động, sáng tạo, tràn đầy khát vọng, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm thương mại, logistics, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực Bắc Trung Bộ.