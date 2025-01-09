Kinh tế Nhiều lao động tranh thủ ngày lễ phục hồi sản xuất, tăng thu nhập Trong kỳ nghỉ lễ, khi nhiều người dành thời gian sum họp, nghỉ ngơi, không ít lao động vẫn tất bật với công việc. Từ khôi phục rau màu, gặt lúa hè thu, đến công trường xây dựng, xưởng tàu hay những chuyến biển đầu tháng, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung: Tranh thủ thời tiết thuận lợi phục hồi sản xuất, tăng thêm thu nhập.

Những thợ xây vẫn cần mẫn làm việc để công trình bàn giao kịp tiến độ. Ảnh: T.P

Khi phố phường rực rỡ cờ hoa, từng dòng người vui vẻ hòa vào không khí ngày lễ 2/9, cũng là lúc nhiều người thợ, người nông dân, ngư dân chọn gắn bó với công việc. Với họ, ngày lễ hay ngày thường đều giống nhau, chỉ có khác biệt duy nhất, thời gian nào thời tiết thuận lợi thì tranh thủ làm để kịp tiến độ, có thêm thu nhập, giữ vững mạch sống gia đình.

Trên những công trường xây dựng, tiếng búa, tiếng máy vẫn vang lên đều đặn. Những ngày mưa bão kéo dài khiến nhiều công trình đình trệ, nay nắng ráo trở lại, các đội thợ tranh thủ tăng tốc.

Ở các xưởng sửa chữa tàu thuyền ở phường Quỳnh Mai, những người thợ miệt mài làm việc. Ảnh: T.P

Anh Nguyễn Văn Hà - một chủ thầu xây dựng ở xã Anh Sơn Đông chia sẻ: “Từ nay đến cuối năm, có rất nhiều công trình nhà ở cần hoàn thành. Đặc biệt, mùa mưa bão công việc dễ gián đoạn, tiến độ thường bị chậm. Vì thế, dù là ngày lễ, nhưng trời tạnh ráo, chúng tôi phải làm xuyên lễ để bù lại quãng thời gian mưa bão vừa qua”.

Còn với chị Nguyễn Thị Hải - thợ phụ hồ chia sẻ: “Đối với chúng tôi, ngày nào cũng như ngày nào. Mưa bão thì nghỉ, chứ lễ thì vẫn đi làm bình thường. Làm ngày lễ, chủ thầu cũng bù thêm, tăng 50.000 đồng mỗi công, anh em phấn khởi hơn. Chủ nhà tâm lý, thường nấu cơm trưa cho thợ. Chúng tôi cũng thấy ấm lòng”.

Những ngư dân chuẩn bị ngư lưới cụ ra khơi đánh bắt. Ảnh: T.P

Trong những ngày lễ, xưởng đóng tàu của ông Trần Đình Ánh ở phường Quỳnh Mai vẫn rộn ràng tiếng hàn, tiếng búa. Thợ làm việc xuyên lễ để kịp sửa tàu cho ngư dân sớm vươn khơi. Ông Ánh cho biết: “Chúng tôi có chính sách tăng lương gấp đôi, bồi dưỡng thêm cho thợ làm trong dịp lễ. Ngư dân sốt ruột muốn tàu hoàn thiện nhanh để kịp chuyến biển, còn anh em thợ thì có thêm thu nhập. Hai bên đều vui”.

Các xưởng chế biến hải sản đang tích cực sơ chế, tranh thủ trời nắng để phơi. Ảnh: T.P

Sự tất bật ấy càng rõ rệt hơn tại những bến cá. Sau khi lệnh cấm biển được dỡ bỏ vào ngày 31/8, từ sáng sớm 1/9, hàng loạt tàu cá ở các phường Quỳnh Mai, Tân Mai, Cửa Lò đã chộn rộn chuẩn bị ngư cụ, cấp đá lên tàu để ra khơi.

Ngư dân Nguyễn Văn Nam - chủ tàu ở phường Cửa Lò phấn khởi: “Ngày lễ, nhu cầu hải sản tăng, giá cũng tốt hơn. Chúng tôi tranh thủ đi chuyến biển ngắn, mang theo tôm, cá tươi. Chưa đầy 12 tiếng mà mỗi thuyền viên cũng đã có trong tay 1,5 triệu đồng. Ai nấy đều vui vẻ, coi như một cái Tết nhỏ giữa biển khơi”.

Cùng với đó, những xưởng phơi cá, lò nướng hải sản cũng làm việc hết công suất. Người dân tranh thủ từng giờ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dịp lễ. Hình ảnh những mẻ cá khô được phơi dưới nắng, những lò than rực đỏ nướng cá tỏa hương thơm phức, tạo nên bức tranh lao động sống động trong những ngày cả nước nghỉ ngơi.

Người dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo thu hoạch lúa hè thu. Ảnh: T.P

Trên những cánh đồng ngày nghỉ lễ vẫn rộn ràng bước chân nông dân. Sau mưa bão, nhiều diện tích rau màu ở phường Quỳnh Mai, xã Quỳnh Anh bị ngập úng, dập nát. Thế nhưng, bà con không buông xuôi. Trên những cánh đồng, từng nhóm người vẫn miệt mài cấy lại, làm đất, trồng mới.

Chị Nguyễn Thị Tuyết - một nông dân ở phường Quỳnh Mai chia sẻ: “Sau bão, rau xanh khan hiếm, giá tăng. Chúng tôi phải tranh thủ phục hồi những diện tích thiệt hại nhẹ, đồng thời, trồng lại những luống rau bị mất trắng, để sớm có rau cung cấp cho thị trường. Mỗi ngày làm được một ít, vừa có cái để bán, vừa cải thiện thu nhập”.

Nông dân phường Quỳnh Mai tranh thủ ra đồng khôi phục sản xuất sau mưa lũ. Ảnh: T.P

Còn tại những cánh đồng lúa hè thu, nơi mưa lớn từng khiến nước dâng cao, bà con đang tất bật tháo nước, dựng lại lúa bị gãy đổ. Những thửa ruộng có lúa đã chín 70-80% thì tranh thủ nắng ráo để gặt, tránh rủi ro nếu mưa bão tiếp diễn. Mồ hôi chảy ròng trên gương mặt sạm nắng, nhưng nụ cười bà con vẫn sáng lên niềm tin, có làm là có hy vọng.

Ở khắp những công trường, xưởng tàu, bến cảng, cánh đồng... lao động xuyên lễ không chỉ là sự mưu sinh, mà còn là cách để họ nắm bắt cơ hội, giữ vững nhịp sống. Những người thợ, người nông dân, ngư dân ấy, dù không có ngày nghỉ trọn vẹn, nhưng niềm vui đến từ việc hoàn thành công việc, từ những đồng công được trả thêm, từ thành quả thu hoạch sớm, từ chuyến biển bội thu.