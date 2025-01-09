Kinh tế Công ty Cổ phần Thương mại ô tô và Bất động sản Hoàng Gia: 'Xây vững niềm tin, dựng uy tín vàng' Công ty Cổ phần Thương mại ô tô và Bất động sản Hoàng Gia đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp uy tín tại Nghệ An và khu vực lân cận. Với phương châm lấy chữ tín làm nền tảng phát triển, Hoàng Gia không ngừng đổi mới để mang đến nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng để tạo giá trị và lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Hoàng Gia tạo dấu ấn đậm nét trên thị trường bất động sản bằng sự minh bạch và pháp lý rõ ràng. Công ty tập trung vào đất nền thổ cư, đất đấu giá Nhà nước và các dự án phát triển bền vững, đồng hành cùng khách hàng trong cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư với chiến lược lâu dài, an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản, Công ty còn kinh doanh ô tô đã qua sử dụng. Mỗi chiếc xe lướt đều được tuyển chọn và kiểm định kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng trước khi đến tay khách hàng, mang lại sự an tâm và hài lòng khi sử dụng.

Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, Hoàng Gia còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội. Hàng năm, Công ty đều dành một phần ngân sách để tổ chức các hoạt động thiện nguyện: Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ cựu chiến binh, ủng hộ đồng bào vùng lũ… Những việc làm ý nghĩa ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, gắn kết doanh nghiệp với cộng đồng xã hội.

Công ty Cổ phần Thương mại ô tô và Bất động sản Hoàng Gia ủng hộ 50 triệu đồng cho đồng bào miền Tây Nghệ An bị thiệt hại do bão số 3 vừa qua.

Hoàng Gia cam kết trở thành điểm đến tin cậy, nơi khách hàng có thể đặt trọn niềm tin để xây dựng tổ ấm, hợp tác bền lâu và cùng nhau vững bước đến thành công”.