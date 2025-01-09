Kinh tế Đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò: Dồn lực cho chặng nước rút, quyết tháo 'nút thắt' mặt bằng cuối cùng Dự án Đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông mà còn mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế - xã hội, du lịch và quốc phòng - an ninh vùng ven biển. Với tầm vóc ấy, công trình trọng điểm này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, ngành và địa phương, quyết tâm sớm về đích.

Nỗ lực lớn

Tuyến đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 đến Km76 là dự án giao thông trọng điểm quốc gia. Với tổng mức đầu tư hơn 4.651 tỷ đồng, tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường 11m.

Dự án này được chia ra làm 2 gói thầu, trong đó, gói thầu XL01 thực hiện từ Km7+00 đến Km48+250; gói thầu XL02 thực hiện từ Km48+250 đến Km76+00. Toàn dự án có 8 cây cầu bắc qua cửa sông, cửa lạch. Trong đó, có 5 cầu lớn: Hoàng Mai, Lạch Quèn, Cửa Thơi, Lạch Vạn, Nghi Quang và 3 cầu nhỏ là: Tân Long, kênh Nhà Lê, Nghi Tân.

Một đoạn của tuyến đường ven biển đi qua xã Quỳnh Phú. Ảnh: Tiến Đông

Được khởi công từ tháng 2/2022, dự án dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2026. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này hứa hẹn sẽ trở thành động lực quan trọng giúp phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, dự án sẽ giúp kết nối thuận lợi các vùng kinh tế trọng điểm của khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An; kết nối khu Cảng biển quốc tế Vissai, Cảng Cửa Lò, Cảng DKC và các khu du lịch trọng điểm nằm dọc các địa phương ven biển, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Ngoài ý nghĩa kinh tế, tuyến đường còn có vai trò đặc biệt trong bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện thuận lợi để cơ động lực lượng, ứng phó nhanh các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, tuyến đường cũng là trục cảnh quan quan trọng, thúc đẩy phát triển du lịch ven biển, mở ra không gian mới cho các đô thị du lịch ven biển Nghệ An.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Nghệ An, tính đến tháng 8/2025, các gói thầu XL01 và XL02 đã hoàn thành hơn 91% khối lượng. Dự án cũng đã được bố trí nguồn vốn 4.037,6 tỷ đồng, trong đó, năm 2025 được bố trí 435,9 tỷ đồng. Toàn tuyến 56 km nền đường, móng đường, thảm nhựa đã cơ bản hoàn thiện; các cây cầu lớn, nhỏ đều đã hoàn thành.

Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các đơn vị thi công đang dốc toàn lực, quyết tâm rút ngắn tiến độ, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thi công liên tục, phấn đấu cơ bản hoàn thành xong tất cả các hạng mục vào khoảng cuối năm 2025, đầu năm 2026, để đưa công trình vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời gian vừa qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các đơn vị thi công đã dốc toàn lực, phấn đấu hoàn thành sớm dự án. Ảnh: Tiến Đông

Tạo đồng thuận, tháo nút thắt giải phóng mặt bằng

Bên cạnh những kết quả tích cực về tiến độ xây lắp, thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng của dự án này cũng được các địa phương tích cực giải quyết, đặc biệt tại những địa bàn còn vướng mắc. Đến nay, toàn tuyến đã bàn giao mặt bằng, đạt hơn 99%. Chỉ còn 2 hộ dân tại phường Tân Mai (thuộc TX. Hoàng Mai cũ), và xã Quỳnh Phú (thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ), đang được chính quyền địa phương tích cực vận động để sớm bàn giao mặt bằng.

Cụ thể, tại phường Tân Mai, hiện còn có hộ ông Trần Văn Dành ở thôn Sơn Long (thuộc xã Quỳnh Lập cũ). Được biết, diện tích đất thu hồi của gia đình ông Dành thuộc thửa đất số 156, tờ bản đồ số 23, có diện tích 1.669,2m2, là đất ở và đất trồng cây hàng năm. Dù gia đình ông Dành đã nhận tiền đền bù đối với 200m2 đất ở, nhưng lại không nhận tiền đền bù đối với phần đất trồng cây hàng năm còn lại.

Đoạn qua hộ ông Trần Văn Dành ở thôn Sơn Long, phường Tân Mai, hiện vẫn còn vướng mắc. Ảnh: Tiến Đông

Phía chính quyền địa phương từ thời điểm thị xã Hoàng Mai còn hoạt động, đã phê duyệt và chi trả nhiều lần nhưng gia đình ông Dành vẫn không đồng ý về chi phí di dời, đồng thời, kiến nghị về nguồn gốc đất và yêu cầu bồi thường kho lạnh được xây dựng trên đất trồng cây hàng năm.

Bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch UBND phường Tân Mai cho biết: Những kiến nghị của ông Dành đã được chính quyền địa phương trả lời nhiều lần, tuy nhiên, phía gia đình vẫn không chịu bàn giao mặt bằng. Để bàn giao mặt bằng kịp tiến độ cho đơn vị thi công, hiện nay, địa phương cũng đã hoàn thành kế hoạch cưỡng chế, và đang chờ cơ quan chức năng phê duyệt thông qua.

Tại xã Quỳnh Phú, địa phương mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Thuận Long, Văn Hải, Phú Nghĩa, của huyện Quỳnh Lưu (cũ). Mặc dù bộ máy chính quyền mới đi vào hoạt động chưa đầy 2 tháng, nhưng đã thể hiện tinh thần quyết liệt, đồng bộ trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án này.

Ngay sau khi chính quyền mới đi vào hoạt động, UBND xã Quỳnh Phú tổ chức đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, nhắm tháo gỡ nút thắt trong GPMB. Ảnh: Hữu Tình

Đặc biệt, ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ UBND huyện Quỳnh Lưu trước đây, chính quyền xã đã chủ động tuyên truyền, vận động, tổ chức nhiều buổi đối thoại trực tiếp để tháo gỡ vướng mắc với các hộ liên quan. Cụ thể, ngay trong sáng 5/8/2025, UBND xã Quỳnh Phú đã tổ chức đối thoại với 2 hộ gia đình bà Hồ Thị Trường và ông Trương Đắc Quý ở thôn Minh Sơn (xã Phú Nghĩa cũ), đây là những hộ có đất bị ảnh hưởng bởi Dự án Đường ven biển. Thậm chí cả 2 gia đình đã có khiếu nại lên UBND tỉnh.

Người dân tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho dự án tại xã Quỳnh Phú. Ảnh: Hữu Tình

Tại buổi đối thoại, nhờ kiên trì vận động và giải thích thấu đáo những điều mà người dân còn băn khoăn, đến ngày 14/8/2025, cả 2 hộ dân nói trên đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công tiếp tục triển khai dự án.

Hiện tại, trên địa bàn xã Quỳnh Phú chỉ còn duy nhất hộ bà Vũ Thị Chắt ở thôn Thuận Lợi chưa bàn giao mặt bằng. Phần diện tích bà Vũ Thị Chắt đang sử dụng thuộc thửa 155 bản đồ 299 có diện tích là 269.4m2, trong đó, diện tích nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng là 51.9m2 (nằm trên phần mương của đường). Hiện tại, UBND xã Quỳnh Phú cũng đã phê duyệt phương án bồi thường đất nông nghiệp cho gia đình bà Chắt, tuy nhiên, phía gia đình đến nay vẫn chưa đồng ý mà yêu cầu hỗ trợ theo giá đất vườn cùng thửa đất ở và 100% giá trị tài sản trên đất.

Ông Hồ Văn Thành – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú cho biết, địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động, đồng thời, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để hộ bà Chắt sớm bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Ngày 11/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hiện trường Dự án Đường ven biển. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Ngày 11/8 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng đã đi kiểm tra và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường ven biển. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, phần việc còn lại tuy không lớn về khối lượng nhưng có ý nghĩa quyết định để hoàn thành toàn tuyến, đặc biệt là những vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Vì thế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội và đời sống cộng đồng. Trường hợp đã áp dụng đầy đủ các biện pháp mà vẫn không đạt được sự đồng thuận, chính quyền địa phương kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành kịp tiến độ, chất lượng và an toàn.

Có thể thấy rằng, việc sớm tháo gỡ “nút thắt” mặt bằng không chỉ giúp nhà thầu triển khai thi công khép kín toàn tuyến, mà còn tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí thời gian, nguồn lực. Quan trọng hơn, đây là điều kiện tiên quyết để dự án hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội đã đề ra.