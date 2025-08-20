Kinh tế Đường ven biển - Động lực phát triển cho Nghệ An Đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đang trở thành một trong những công trình giao thông trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng. Con đường này không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông mà còn mở ra một không gian phát triển mới, tạo cú hích cho kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vùng ven biển xứ Nghệ.

Đường lớn đã mở

Đoạn tuyến đường ven biển đi qua Nghệ An, từ Km7 - Km76, dài gần 60km, có tổng mức đầu tư hơn 4.651 tỷ đồng. Công trình quy mô này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và sự quyết tâm của tỉnh ta trong việc hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn.

Được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường 11m, cùng hệ thống 8 cây cầu hiện đại, trong đó có 5 cầu lớn (Hoàng Mai, Lạch Quèn, Cửa Thơi, Lạch Vạn, Nghi Quang) và 3 cầu nhỏ (Tân Long, kênh Nhà Lê, Nghi Tân).

Cầu Lạch Vạn, 1 trong 8 cây cầu trên tuyến đường ven biển qua địa bàn Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

Con đường không chỉ đơn thuần là hạ tầng giao thông, mà còn là sợi dây kết nối các đô thị ven biển, các khu kinh tế, khu du lịch, cảng biển và vùng nông thôn,... Từ đó, mở ra hướng phát triển đồng bộ, khai thác tiềm năng biển, gắn kết chặt chẽ kinh tế biển với kinh tế nội địa.

Tuyến đường ven biển đi qua nhiều địa phương trọng điểm như phường Quỳnh Mai, xã Quỳnh Anh, xã Diễn Châu, xã An Châu… đến phường Cửa Lò… Đây đều là những địa phương giàu tiềm năng về kinh tế biển, du lịch và dịch vụ.

Đường ven biển qua bãi biển Cửa Hiền. Ảnh: Đình Tuyên

Khi có tuyến đường hiện đại chạy qua, việc thu hút đầu tư, mở rộng giao thương, phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch càng thuận lợi. Đây là minh chứng cho sự quan tâm của Nhà nước, của tỉnh đối với đời sống người dân vùng biển; đồng thời thể hiện quyết tâm phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn với chiến lược phát triển bền vững. Chính quyền và nhân dân các xã ven biển đang tràn đầy niềm tin, kỳ vọng về một tương lai tươi sáng hơn khi tuyến đường huyết mạch này đi vào sử dụng.

Du khách thích thú khi dừng chân trên tuyến đường ven biển qua bãi biển Cửa Hiền. Ảnh: Đình Tuyên

Ông Hồ Nghĩa Đường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Anh cho rằng, tuyến đường ven biển đã tạo ra lợi thế to lớn trong thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với biển. Với một địa phương vốn được xem là “vựa rau màu” lớn của tỉnh, con đường mới đã rút ngắn khoảng cách giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu thụ, tạo điều kiện cho thương lái đến thu mua nông sản dễ dàng hơn.

Điều đó đồng nghĩa với việc người dân có cơ hội phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập một cách bền vững. Ông Nguyễn Cường, một người dân xã An Châu xúc động cho biết: Trước đây việc đi lại vất vả do đường hẹp, xuống cấp, nay có tuyến đường ven biển khang trang, rộng rãi, giao thương thuận lợi hơn, khách du lịch cũng tìm đến nhiều hơn. Người dân không còn cảm giác bị “cách trở” mà thay vào đó là sự kết nối, mở rộng không gian phát triển.

Một đoạn đường ven biển qua địa bàn xã An Châu. Ảnh: Đình Tuyên

Không chỉ thúc đẩy phát triển du lịch biển, tuyến đường còn kết nối trực tiếp với các khu công nghiệp, cảng biển nước sâu, tạo hành lang giao thương quan trọng cho hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm tải cho Quốc lộ 1A, tạo thế cân bằng, lan tỏa phát triển giữa các vùng.

Đường ven biển Nghệ An còn mang ý nghĩa to lớn trong việc củng cố quốc phòng - an ninh. Là tuyến trục dọc ven biển, con đường vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa đảm bảo yêu cầu cơ động đối với quốc phòng - an ninh, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuyến đường ven biển chạy qua những cánh đồng trù phú của xã An Châu. Ảnh: Đình Tuyên

Đường mới mở ra cơ hội phát triển, thay đổi diện mạo nông thôn ven biển. Từ những làng chài nhỏ bé, nay đã có thêm điều kiện mở rộng dịch vụ, phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống người dân. Đường lớn đã mở, như thổi luồng sinh khí mới vào các làng quê, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tạo động lực để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Diện mạo nông thôn ven biển vì thế ngày càng khang trang, hiện đại, gắn với bản sắc văn hóa địa phương.

Tầm nhìn tương lai

Trong không khí cả nước đang hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9, tuyến đường ven biển như một biểu tượng cho sự đổi thay mạnh mẽ, khẳng định ý chí, nghị lực và khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An.

Ngày 11/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hiện trường dự án đường ven biển để chuẩn bị tổ chức khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Thành Duy



Công trình vừa mang tầm vóc chiến lược, vừa gắn liền với đời sống thực tiễn của hàng vạn hộ dân ven biển. Con đường ven biển hôm nay chính là minh chứng cho sự tiếp nối tinh thần độc lập, tự cường, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng quê hương giàu mạnh.

Trong thời gian tới, khi toàn tuyến ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An được kết nối đồng bộ, Nghệ An sẽ trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong chuỗi hành lang kinh tế ven biển Bắc Trung Bộ. Đây là cơ hội lớn để tỉnh khai thác tối đa tiềm năng biển, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, đưa du lịch biển trở thành ngành kinh tế quan trọng, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.

Điểm cuối của đường ven biển qua địa bàn Nghệ An là cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam. Ảnh: Xuân Hoàng

Đường ven biển không chỉ là một tuyến giao thông huyết mạch, mà còn là con đường của khát vọng, của niềm tin và sự đổi mới. Dự án này sẽ đưa lại diện mạo mới cho vùng đất, tạo đà cho kinh tế - xã hội phát triển, đồng thời góp phần củng cố quốc phòng, an ninh./.