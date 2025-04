Pháp luật Cần đẩy nhanh tiến độ dự án đường ven biển đoạn Nghi Sơn - Cửa Lò Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa), đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn Km7 - Km76 được xem là công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn chưa thể thông tuyến, thậm chí nhiều đoạn vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng.

Dự án trọng điểm

Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7-Km76 có quy mô đường cấp III đồng bằng.

Dự án này có tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 3.202 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng là 933,6 tỷ đồng; chi phí dự phòng và chi phí khác là 515,4 tỷ đồng.

Thiết kế sơ đồ hướng, tuyến của Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hoá), đến Cửa Lò (Nghệ An), từ Km7-Km76. Ảnh: Tiến Đông

Đây là dự án trọng điểm, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của toàn tỉnh Nghệ An nói riêng và hệ thống giao thông đường bộ ven biển của cả nước nói chung. Dự án kết nối thuận lợi các vùng kinh tế trọng điểm của khu vực từ Thanh Hoá đến Nghệ An; kết nối khu Cảng biển quốc tế Vissai, Cảng Cửa Lò, Cảng DKC và các khu du lịch trọng điểm nằm dọc các địa phương ven biển. Đồng thời, tạo tiền đề để phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực kinh tế - xã hội - du lịch của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là khu trung tâm Thành phố Vinh và Cửa Lò, đáp ứng và giải quyết trực tiếp nhu cầu đi lại, di chuyển của nhân dân trong vùng.

Dự án được chia ra làm 2 gói thầu, trong đó gói thầu XL01 thực hiện từ Km7+00 đến Km48+250; gói thầu XL02 thực hiện từ Km48+250 đến Km76+00. Toàn dự án, ngoài phần đường có chiều rộng bề mặt 11m, thì có tới 8 cây cầu bắc qua cửa sông, cửa lạch. Trong đó có 5 cầu lớn: Hoàng Mai, Lạch Quèn, Cửa Thơi, Lạch Vạn, Nghi Quang và 3 cầu nhỏ là: Tân Long, kênh Nhà Lê, Nghi Tân.

Một đoạn qua huyện Diễn Châu chưa hoàn thành xong giải phóng mặt bằng. Ảnh: Tiến Đông

Dự án này bắt đầu được triển khai thi công từ tháng 2/2022, đến nay kế hoạch vốn được bố trí 4.037,6 tỷ đồng, trong đó năm 2025 được bố trí 435,9 tỷ đồng. Hiện tại đã giải ngân được 3.632 tỷ đồng, đạt 89,96%, trong đó năm 2025 mới giải ngân được 30,6 tỷ đồng, đạt 7,02%.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Nghệ An, trong thời gian qua, các nhà thầu đã nỗ lực tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công. Đến nay, giá trị thực hiện đã đạt 89,2%. Tuy vậy, do nguyên nhân công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn và điều kiện thời tiết nên một số hạng mục, đoạn tuyến vẫn chưa được thực hiện đúng theo tiến độ.

Nhiều điểm nghẽn

Mặc dù là công trình trọng điểm, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay vẫn còn nhiều địa phương có dự án đi qua vẫn chưa hoàn thành xong việc giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các đơn vị thi công.

Ngoài TX.Hoàng Mai và huyện Diễn Châu, mỗi địa phương còn 1 hộ chưa bàn giao mặt bằng, thì các huyện Quỳnh Lưu và Nghi Lộc là nơi còn vướng nhiều nhất.

Đoạn qua xã Phú Nghĩa (Quỳnh Lưu) hiện đang vướng mặt bằng. Ảnh: Tiến Đông

Theo ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu thì những hộ chưa chịu bàn giao mặt bằng là những hộ có khiếu nại yêu cầu bồi thường đất vườn cùng thửa đất ở; một số hộ có kiến nghị tăng giá đền bù tài sản; thắc mắc về phương án khấu trừ tiền sử dụng đất và kiến nghị giao đất cho hộ con đã lập gia đình đang cùng sinh sống trên cùng thửa đất...

Về những vướng mắc này, mặc dù huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành vận động, giải quyết khiếu nại, nhưng các hộ dân vẫn không đồng ý và đang tiếp tục khiếu nại lên cấp cao hơn.

Một đoạn đường ven biển qua huyện Quỳnh Lưu nhìn từ trên cao. Ảnh: Tiến Đông

Tại huyện Nghi Lộc, một số hộ yêu cầu thửa đất liền kề phải được bồi thường là đất ở, trong khi đó là đất vườn, đất nông nghiệp. Một số hộ chưa ký hồ sơ vì cho rằng giá bồi thường thấp. Thậm chí có hộ gia đình xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp nhưng vẫn đòi bồi thường. Mặc dù tỉnh đã có cơ chế hỗ trợ nhưng vẫn không đồng ý bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết: Ngay từ ngày dự án được triển khai, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện đã triển khai kế hoạch đến tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng. Và tất cả các hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng đều áp dụng đền bù theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, có một số hộ gia đình vẫn có những yêu cầu vô lý khi đòi mức giá bồi thường cao hơn.

Thi công một đoạn tại xã Nghi Quang (Nghi Lộc). Ảnh: Tiến Đông

Ông Thọ cũng cho biết, hiện nay, đối với một số hộ tại xã Nghi Quang chưa nhận tiền bồi thường, huyện đã giao cho địa phương lập phương án cưỡng chế, bảo vệ thi công trong thời gian sớm nhất, đảm bảo bàn giao theo đúng kế hoạch.

Được biết, để đảm bảo dự án này hoàn thành đúng kế hoạch, UBND tỉnh đã nhiều lần có văn bản đôn đốc các địa phương, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Mới đây nhất, UBND tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư phải hoàn thành dự án trong tháng 6/2025 và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 9/2025.

Trong một lần đi kiểm tra toàn tuyến của dự án này vào ngày 9/4/2025, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các địa phương cần phải tập trung quyết liệt để triển khai đồng bộ, các phương án, giải pháp xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhằm bàn giao dứt điểm cho nhà thầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai thi công kịp thời những khu vực đã có mặt bằng, trong đợt kiểm tra toàn tuyến vào ngày 9/4 vừa qua. Ảnh: Tiến Đông

Đồng thời, yêu cầu Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Xây dựng, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, rà soát lại các vị trí đã thi công, nhất là các đoạn giao cắt với đường liên huyện, liên xã, sớm hoàn thiện hệ thống cọc tiêu, biển báo... nhằm đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc về giao thông khi công trình chưa được bàn giao đưa vào sử dụng.

Đặc biệt, đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, nên đề nghị các địa phương, đơn vị, sở, ngành phải quyết liệt vào cuộc, nhằm đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đề ra.