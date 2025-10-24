Xã hội Cửa Lò đón 4,76 triệu lượt du khách Hoạt động du lịch tại Cửa Lò năm 2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Sáng 24/10, UBND phường Cửa Lò tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động du lịch năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Năm 2025, hoạt động du lịch tại Cửa Lò đã diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình kinh tế thế giới bất ổn, công cuộc sáp nhập đơn vị hành chính và thời tiết cực đoan như bão lụt, thiên tai hoành hành liên tục. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và các cấp, cùng sự chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành của chính quyền địa phương, du lịch Cửa Lò đã nỗ lực vượt khó và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Dù chịu nhiều tác động tiêu cực, tổng lượng khách du lịch đến Cửa Lò trong năm 2025 ước đạt 4,76 triệu lượt khách, bằng 95% so với cùng kỳ và đạt 81% kế hoạch năm. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 1,685 triệu lượt. Tổng doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch ước đạt 4.935 tỷ đồng, bằng 96% so với cùng kỳ, đạt 82% kế hoạch năm.

Du khách đổ về biển Cửa Lò trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025. Ảnh tư liệu: Quang An

Để đạt được những kết quả trên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã được thực hiện một cách đồng bộ, xuyên suốt. UBND thành phố Vinh (cũ) và UBND phường Cửa Lò đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, triển khai các kế hoạch cụ thể như: Tổ chức Lễ hội và năm du lịch biển Cửa Lò; Tổ chức Lễ Phát động hưởng ứng vì Biển Cửa Lò xanh, sạch, đẹp; Thành lập các đoàn kiểm tra, tổ kiểm tra liên ngành để chỉnh trang đô thị, trật tự du lịch và xử lý vi phạm; Triển khai công tác cảnh báo, cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn du khách tắm biển…

Liên quan đến chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường, Cửa Lò đã tiến hành quy hoạch, nâng cấp, chỉnh trang khu lâm viên, hệ thống điện trang trí, điện chiếu sáng tại Quảng trường Bình Minh. Thực hiện giải tỏa dứt điểm hơn 100 hộ dân kinh doanh tự phát, tháo dỡ các vật dụng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Đặc biệt, sau bão số 5 và số 10, địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục thiệt hại.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến góp ý tâm huyết từ các đại biểu. Ảnh: Diệp Thanh

Để đảm bảo an toàn cho du khách, phường đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn được tăng cường. Trong 10 tháng đầu năm đã tìm kiếm, trợ giúp được 438 người.

Bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch Cửa Lò năm 2025 vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, chủ yếu do nguồn lực đầu tư hạn chế, hạ tầng chưa đồng bộ, và ảnh hưởng của thiên tai; Nhiều cơ sở lưu trú du lịch xuống cấp; Còn hiện tượng quản lý xe điện 4 bánh, hàng rong, chèo kéo khách; Công tác vệ sinh môi trường có lúc, có nơi chưa bảo đảm; Chất lượng nguồn lao động phục vụ du lịch có mặt còn hạn chế…

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra khắc phục hậu quả của bão số 5 tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Thanh Lê

Năm 2026 được xác định là năm khởi đầu chu kỳ mới, nhiệm kỳ mới, với quyết tâm tạo đà cho du lịch Cửa Lò phục hồi và phát triển bền vững. Theo đó, mục tiêu đón 5,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 8,5% so với năm 2025; Đạt 5.360 tỷ đồng doanh thu, tăng 8,6% so với năm 2025. Với mục tiêu đó, hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể.

Hội nghị đã lắng nghe nhiều tham luận chất lượng nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất, góp ý để xây dựng du lịch phường Cửa Lò ngày càng phát triển, chuyên nghiệp. Những nội dung liên quan đến mô hình du lịch mới, nâng cấp hạ tầng, đảm bảo an ninh, số hóa du lịch… nhận được sự nhiều ý kiến tâm huyết, khả thi.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Đức Kiên – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của du lịch Cửa Lò năm 2025 đến từ cơ chế chính sách, hệ thống quản lý… Đặt kỳ vọng vào tâm huyết của những cá nhân, đơn vị liên quan, đồng chí cho rằng để phục hồi du lịch Cửa Lò, cần có sự chung tay, đoàn kết của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, tranh việc không quản lý được thì cấm. Với mục tiêu đưa Cửa Lò thành cực tăng trưởng du lịch, mỗi người dân cần là một đại sứ du lịch, cùng nhau xây dựng thương hiệu du lịch Cửa Lò. Đồng thời, đổi mới tuyên truyền, đẩy mạnh số hóa, chủ động tập trung chỉnh trang…

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò tin tưởng năm 2026 Cửa Lò sẽ có nhiều thay đổi. Đồng thời, cam kết Cửa Lò sẽ tranh thủ nắm bắt những cơ hội mới, chủ trương mới và xem đó là nguồn lực để trở lại đường đua du lịch với khí thế mới.

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2025. Ảnh: Diệp Thanh

Kết luận hội nghị, ông Cao Minh Tú - Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cảm ơn, ghi nhận những ý kiến góp ý tại hội nghị. Đồng thời, thông qua những nhiệm vụ trọng tâm của phường trong thời gian tới.

Cũng dịp này, Hội nghị đã tổ chức khen thưởng cho 7 tập thể, cá nhânc ó thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch năm 2025.