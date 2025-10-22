Thứ Tư, 22/10/2025
Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 22/10: Trời chuyển rét về đêm và sáng, vùng ven biển gió mạnh

PV 22/10/2025 3:54

Sáng và đêm 22/10, các khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An trời rét, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 18 độ C. Vùng ven biển có gió mạnh cấp 4-5, riêng khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có lúc mạnh cấp 6.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, trong ngày và đêm 22/10, thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến nhiều mây, có mưa và trời rét về sáng sớm và đêm.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 22/10/2025:

  • Khu vực Vùng núi: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc thổi ở cấp 2 – cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ dao động trong khoảng 18 – 26oC và độ ẩm từ 80 - 90%.
  • Khu vực Trung du: Thời tiết tương tự vùng núi, trời nhiều mây và có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ ở mức 18 – 25oC, độ ẩm từ 80 - 90%.
  • Khu vực Đồng bằng ven biển: Trời nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông. Gió Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 4 – cấp 5. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ trong khoảng 19 – 23oC và độ ẩm duy trì ở mức cao, từ 85 - 95%.
  • Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư: Trời nhiều mây, có mưa rào và có thể xuất hiện dông. Gió Đông Bắc thổi mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 19 – 23oC, độ ẩm rất cao, từ 90 - 95%.

Nhận định thời tiết trong 48 giờ tới

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An cũng cho biết, trong 48 giờ tới, tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng của khối áp cao lục địa tăng cường. Do đó, toàn tỉnh duy trì trạng thái mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và một vài nơi có dông. Gió Đông Bắc tiếp tục thổi ở cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4 – cấp 5.

