Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 15/10/2025: Trời nhiều mây, mưa rào và dông rải rác Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN TỈNH NGHỆ AN

(Ngày và đêm 15 tháng 10 năm 2025)

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 23 – 30oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 29oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió Đông cấp 2 - cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 28oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc mưa to. Gió Đông cấp cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 27oC

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông, kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.