Kinh tế

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 14/10/2025: Mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường yếu kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm 14/10/2025 sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.