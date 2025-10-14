Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 14/10/2025: Mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường yếu kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm 14/10/2025 sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.
Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 14/10:
- Khu vực vùng núi: Trời nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 23 – 30 độ C, độ ẩm từ 80 - 90%.
- Khu vực trung du: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 – 29 độ C, độ ẩm từ 80 - 90%.
- Khu vực đồng bằng ven biển: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có khả năng mưa to. Gió Đông thổi cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ từ 25 – 28 độ C, độ ẩm khá cao từ 85 - 95%.
- Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư: Trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc mưa to. Gió Đông cấp 3. Nhiệt độ từ 25 – 27 độ C, độ ẩm từ 90 - 95%.
Dự báo trong 48 giờ tới, thời tiết toàn tỉnh Nghệ An sẽ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3.