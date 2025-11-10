Thứ Bảy, 11/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 11/10: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

PV 11/10/2025 4:03

Theo bản tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, thời tiết trên địa bàn tỉnh trong ngày và đêm 11/10/2025 chủ yếu là ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi.

Dự báo chi tiết cho các khu vực:

1-1-1-.jpg
Ảnh minh hoạ

Khu vực vùng núi:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 23 – 33°C, độ ẩm từ 80 - 90%.

Khu vực trung du:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 – 32°C, độ ẩm từ 80 - 90%.

Khu vực đồng bằng ven biển:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Sáng sớm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ từ 26 – 31°C, độ ẩm từ 80 - 90%.

Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Sáng sớm và chiều có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông cấp 3. Nhiệt độ từ 26 – 31°C, độ ẩm từ 85 - 90%.

Nhận định thời tiết trong 48 giờ tới:

Tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên thời tiết phổ biến là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi. Gió chủ yếu theo hướng Đông đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Dự báo thời tiết Hà Nội khi nào hết mưa

Dự báo thời tiết Hà Nội khi nào hết mưa

Dự báo thời tiết 27/9: Mưa vừa, mưa to và nguy cơ mưa rất to tại vùng núi Nghệ An

Dự báo thời tiết 27/9: Mưa vừa, mưa to và nguy cơ mưa rất to tại vùng núi Nghệ An

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 20/9: Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 20/9: Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 8/9: Ngày nắng nóng, chiều tối đề phòng dông lốc

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 8/9: Ngày nắng nóng, chiều tối đề phòng dông lốc

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 30/8: Mưa to trên diện rộng, ven biển có gió giật mạnh

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 30/8: Mưa to trên diện rộng, ven biển có gió giật mạnh

Đọc tiếp

Dự báo thời tiết Hà Nội khi nào hết mưa

Dự báo thời tiết Hà Nội khi nào hết mưa

Dự báo thời tiết 27/9: Mưa vừa, mưa to và nguy cơ mưa rất to tại vùng núi Nghệ An

Dự báo thời tiết 27/9: Mưa vừa, mưa to và nguy cơ mưa rất to tại vùng núi Nghệ An

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 20/9: Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 20/9: Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 8/9: Ngày nắng nóng, chiều tối đề phòng dông lốc

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 8/9: Ngày nắng nóng, chiều tối đề phòng dông lốc

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 30/8: Mưa to trên diện rộng, ven biển có gió giật mạnh

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 30/8: Mưa to trên diện rộng, ven biển có gió giật mạnh

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 11/10: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO