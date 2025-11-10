Kinh tế Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 11/10: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông Theo bản tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, thời tiết trên địa bàn tỉnh trong ngày và đêm 11/10/2025 chủ yếu là ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi.

Dự báo chi tiết cho các khu vực:

Ảnh minh hoạ

Khu vực vùng núi:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 23 – 33°C, độ ẩm từ 80 - 90%.

Khu vực trung du:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 – 32°C, độ ẩm từ 80 - 90%.

Khu vực đồng bằng ven biển:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Sáng sớm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ từ 26 – 31°C, độ ẩm từ 80 - 90%.

Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Sáng sớm và chiều có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông cấp 3. Nhiệt độ từ 26 – 31°C, độ ẩm từ 85 - 90%.

Nhận định thời tiết trong 48 giờ tới:

Tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên thời tiết phổ biến là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi. Gió chủ yếu theo hướng Đông đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.