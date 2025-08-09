Thứ Hai, 8/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 8/9: Ngày nắng nóng, chiều tối đề phòng dông lốc

PV 08/09/2025 3:46

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, trong ngày 8/9, toàn tỉnh phổ biến ngày nắng, nhiều nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Tuy nhiên, về chiều và đêm, các khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

gemini_generated_image_b2mz33b2mz33b2mz-1-.png
Dự báo ngày 8/9, Nghệ An ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ảnh minh hoạ: AI

Cụ thể, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới suy yếu, thời tiết Nghệ An trong ngày và đêm 8/9 phổ biến mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Về chiều và đêm, một số khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông Nam hoạt động ở mức cấp 2 – cấp 3.

Dự báo chi tiết cho các khu vực:

  • Khu vực vùng núi: Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 24 – 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Độ ẩm 80 - 85%.
  • Khu vực trung du: Ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 – 35 độ C. Độ ẩm 80 - 85%.
  • Khu vực đồng bằng ven biển: Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ từ 26 – 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Độ ẩm 80 - 85%.
  • Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư: Ngày trời nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 3. Nhiệt độ từ 26 – 33 độ C.

Cảnh báo: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An đặc biệt lưu ý, trong các cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 27/8: Có mưa dông rải rác, đề phòng tố lốc

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 27/8: Có mưa dông rải rác, đề phòng tố lốc

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 25/8: Bão số 5 đổ bộ, vùng ven biển gió giật cấp 13, Cửa Lò - Đảo Ngư giật cấp 16

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 25/8: Bão số 5 đổ bộ, vùng ven biển gió giật cấp 13, Cửa Lò - Đảo Ngư giật cấp 16

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 12/8: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông giải nhiệt

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 12/8: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông giải nhiệt

Dự báo thời tiết Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh ngày 3/8: Nắng nóng thu hẹp, mưa dông tăng

Dự báo thời tiết Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh ngày 3/8: Nắng nóng thu hẹp, mưa dông tăng

Dự báo thời tiết 1/8/2025: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng 39°C, Nam Bộ mưa dông diện rộng

Dự báo thời tiết 1/8/2025: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng 39°C, Nam Bộ mưa dông diện rộng

Đọc tiếp

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 27/8: Có mưa dông rải rác, đề phòng tố lốc

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 27/8: Có mưa dông rải rác, đề phòng tố lốc

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 25/8: Bão số 5 đổ bộ, vùng ven biển gió giật cấp 13, Cửa Lò - Đảo Ngư giật cấp 16

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 25/8: Bão số 5 đổ bộ, vùng ven biển gió giật cấp 13, Cửa Lò - Đảo Ngư giật cấp 16

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 12/8: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông giải nhiệt

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 12/8: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông giải nhiệt

Dự báo thời tiết Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh ngày 3/8: Nắng nóng thu hẹp, mưa dông tăng

Dự báo thời tiết Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh ngày 3/8: Nắng nóng thu hẹp, mưa dông tăng

Dự báo thời tiết 1/8/2025: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng 39°C, Nam Bộ mưa dông diện rộng

Dự báo thời tiết 1/8/2025: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng 39°C, Nam Bộ mưa dông diện rộng

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 8/9: Ngày nắng nóng, chiều tối đề phòng dông lốc

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO