Kinh tế Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 8/9: Ngày nắng nóng, chiều tối đề phòng dông lốc Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, trong ngày 8/9, toàn tỉnh phổ biến ngày nắng, nhiều nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Tuy nhiên, về chiều và đêm, các khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Dự báo ngày 8/9, Nghệ An ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ảnh minh hoạ: AI

Cụ thể, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới suy yếu, thời tiết Nghệ An trong ngày và đêm 8/9 phổ biến mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Về chiều và đêm, một số khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông Nam hoạt động ở mức cấp 2 – cấp 3.

Dự báo chi tiết cho các khu vực:

Khu vực vùng núi: Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 24 – 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Độ ẩm 80 - 85%.

Khu vực trung du: Ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 – 35 độ C. Độ ẩm 80 - 85%.

Khu vực đồng bằng ven biển: Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ từ 26 – 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Độ ẩm 80 - 85%.

Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư: Ngày trời nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 3. Nhiệt độ từ 26 – 33 độ C.

Cảnh báo: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An đặc biệt lưu ý, trong các cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.