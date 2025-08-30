Kinh tế Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 30/8: Mưa to trên diện rộng, ven biển có gió giật mạnh Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, trong ngày và đêm 30/8, toàn tỉnh sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Khu vực ven biển cần đề phòng gió mạnh và dông lốc nguy hiểm.

Cụ thể, một dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000m đang hoạt động ở khu vực Bắc Bộ, gây mưa lớn trên diện rộng cho tỉnh Nghệ An trong 48 giờ tới.

Dự báo chi tiết cho ngày và đêm 30/8/2025:

Khu vực Đồng bằng ven biển (bao gồm Cửa Lò và Đảo Ngư): Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc thổi mạnh cấp 4 – cấp 5, giật cấp 6 – cấp 7. Nhiệt độ: 25 – 29°C. Độ ẩm: 85 - 95%.

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc thổi mạnh cấp 4 – cấp 5, giật cấp 6 – cấp 7. Khu vực Vùng núi và Trung du: Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ: 24 – 29°C. Độ ẩm: 80 - 90%.

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2 – cấp 3.

Cảnh báo: Trong các cơn mưa dông, người dân cần hết sức đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9 tại Nghệ An: Mưa lớn trong hai ngày đầu, sau giảm dần

Cũng theo bản tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (từ 30/8 đến 2/9/2025) sẽ có thời tiết khá phức tạp. Hai ngày đầu kỳ nghỉ được dự báo có mưa to và gió mạnh, sau đó mưa giảm dần và có nắng vào ngày cuối.

Người dân và du khách cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có kế hoạch vui chơi, di chuyển phù hợp và an toàn.

Dự báo chi tiết từng ngày: