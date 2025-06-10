Thứ Hai, 6/10/2025
Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 6/10: Toàn tỉnh có mưa rào và dông, vùng ven biển gió mạnh

PV 06/10/2025 3:30

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 11, trong ngày 6/10, toàn tỉnh sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc và gió giật mạnh.

Ảnh minh hoạ

Ngày và đêm 6/10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng thấp suy yếu từ cơn bão số 11, tỉnh Nghệ An sẽ có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc hửng nắng nhưng phổ biến là có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa to.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chú ý đề phòng.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày 6/10:

  • Khu vực Vùng núi: Có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 24 – 32 độ C, độ ẩm từ 80 - 90%.
  • Khu vực Trung du: Thời tiết tương tự vùng núi với mưa rào và dông, có nơi mưa to. Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ 25 – 33 độ C, độ ẩm 80 - 90%.
  • Khu vực Đồng bằng ven biển: Có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Gió mạnh cấp 3 – cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 26 – 33 độ C, độ ẩm 80 - 90%.
  • Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư: Có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Gió mạnh cấp 4 – cấp 5, có lúc lên đến cấp 6. Nhiệt độ từ 26 – 31 độ C, độ ẩm khá cao, từ 85 - 90%.

Trong 48 giờ tới, toàn tỉnh tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to.

      Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 6/10: Toàn tỉnh có mưa rào và dông, vùng ven biển gió mạnh

